【創歷史】何詩蓓破亞運紀錄200自奪冠　香港游泳史第1金

香港「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）周一（25日）在亞運女子200米自由泳決賽，強勢奪金，游出新亞運紀錄以1分54秒12壓倒性贏得冠軍，這是香港游泳史上及她個人生涯的首面亞運金牌;同時也是香港代表團在今屆亞運會的第3金。

Siobhan在游泳項目首個比賽日已奪得兩面銅牌，包括女子50米蛙泳及女子4X100米自由泳接力，今日在個人主項的200米自由泳強勢出擊，初賽游得輕鬆，以2分0.75秒獲小組首名，並以總成績第5入決賽。在決賽排在第2線的何詩蓓起跳已搶得優勢，並且以由頭帶到尾的強勢衝線，以破大會紀錄的1分54秒12奪得冠軍，中國的李冰潔及柳雅欣分別獲得銀牌及銅牌。

這是Siobhan在今屆亞運會上的第三面獎牌，並且是個人生涯及香港游泳史上的首面金牌，她賽後坦言興奮又榮幸:「真的很開心，我知以前未有香港泳手贏過金牌，作為第一人是我的榮幸。」儘管挑戰自己保持亞洲紀錄1分53秒92仍有點距離，但她對今天所造出的時間也感到滿意:「（時間）都算OK，本想嘗試游最佳時間，但自己都是保持平常心，其實世錦賽後都無停過，為這次比賽付出了很大努力，希望之後繼續再有獎。」

對於今次贏得首面亞運金牌，她形容也特別意義：「很難與其他獎牌相比，因為對我都有不同義意，今次在中國比賽，又有很多香港人來支持我，特別是爸媽都來到，可以在他們面前奪金好開心，因為東京奧運他們未能出席。」

25歲的Siobhan上屆(2018年)因健康理由未能參戰亞運，今年再踏亞運舞台強勢報名參加8個項目，包括4項個人賽及4項接力賽，隨着游泳開館的首、兩日，何詩蓓出戰三項已袋走了1金2銅，明天將出戰另一主項100米自由泳，強勢爭金，並向爭取全部參賽的8面獎牌進發。

另，「四朝元老」歐鎧淳在女子50米背泳決賽，以28秒35獲「梗頸四」，與獎牌擦身而過。

何詩蓓杭州亞運「衝8牌」成績及賽項一覽

24/9 女子50米蛙 銅牌 香港紀錄

24/9 女子4X100自 銅牌 香港紀錄

25/9 女子200自 金牌 亞運紀錄

26/9 女子100自

27/9 男女4X100混合

28/9 女子50自

28/9 女子4X200自

29/9 女子4X100混合