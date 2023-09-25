【勵志‧亞運】手上的繭是榮譽　流血流汗不流淚的艇上英雌

無法可修飾的一對手，帶出金牌辛酸在背後。不辱使命奪得杭州亞運第一金的賽艇英雌邱秀萍及鄒佳琪，迅速竄紅成為網絡熱搜的對象，而長滿厚繭與傷痕的手掌，更印證着長年累月的堅持與毅力。

「00後」的鄒佳琪來自杭州，為了在老家爭標，她已一年多沒有見過父母，而周六清晨上演的女子輕量級雙人雙槳決賽，也是鄒父鄒母親眼見證女兒比賽的第一次。「很開心能在家門口比賽，見到他們要給一個大大的擁抱，太想念他們了。」

事實上，父親的教誨一直影響着佳琪，「做人要堅強，流血、流汗、不流淚。」自進入體校以來，身高1米75爆發型女生便愛上了賽艇，雖然訓練刻苦得有點自虐，但她堅定地說：「我想去，吃苦我也不怕。」長年累月的磨損，使她的雙手都布滿了傷痕，老繭長了一層又一層，血泡破了又磨出新的來，「這些傷痕，都是榮譽的象徵。」鄒佳琪說。

24歲的廣東姑娘邱秀萍，取名來自「優秀」，這份父親的期許也彷彿註定成為她不甘於平凡的本命。雖然自幼生得纖瘦，邱秀萍卻擁有強大的力量，與超乎常人的毅力，她肯學，追隨省隊教練的指引，一步一步走。即使戶外運動要抵受日曬雨淋的煎熬，重復又重復的動作划十幾至幾十公里，不過她就是愈划愈有興趣，14歲就挑選入體校賽艇隊，16歲晉身省隊。兩年前她與鄒佳琪開始夾檔，成績穩步上陣，而她倆亦已爭得巴黎奧運資格，她的成功座佑銘是：「戰時如平時，平時如戰時。」她明白只有每年每月每日，一點一滴的積累，才是邁向目標的不二法門。「邱鄒配」已將相標放眼明年巴黎奧運，期盼在那邊的頒獎台上，圓夢。