【亞運Day 3賽程】何詩蓓乘勝追擊100自　曹星如登場

2023年09月26日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    Day 3賽事的焦點包括游泳、拳擊、劍擊、欖球、武術、滑板、籃球及風帆。
    港隊周二（25日）續於亞運分途出擊爭牌！今屆已奪1金2銅的「超級飛魚」何詩蓓將出戰另一強項100米自由泳，有望再次衝擊金牌。香港武術隊再度出擊，劉子龍和何健欣成為獎牌希望，另外滑浪風帆女子RS:X項目的魏瑋恩昨日重登榜首，今日亦有份爭奪獎牌。拳擊方面，香港唯一代表曹星如首戰亞運，將與泰國選手爭晉級，表現值得期待。Hoy TV 77台將直播亞運賽事，大家記得齊撐港隊！
    港隊焦點賽事：
    劉子龍　9:00AM　武術男子南拳決賽; 2:30PM　武術男子南棍決賽
    何健欣　10:10AM　武術女子南拳決賽; 4:05PM　武術女子南刀決賽
    何詩蓓　10:00AM　游泳女子100米自由泳初賽，7:30PM　決賽（如晉級）
    張心悅　隨後　游泳女子200米背泳初賽　7:46PM　決賽（如晉級）
    香港男子七欖隊　10:50AM　七欖男子4強　對日本；5:15PM　銅牌戰（如負日本），6:05PM　決賽（如晉級）
    香港女子七欖隊　4:50PM　七欖女子銅牌戰　
    陸俊彥、李嘉龍　3:00PM　滑板男子街式資格賽
    梁洛文、歐倩瑩　9:00AM　劍擊女子佩劍個人賽小組至淘汰賽、6：30PM 4強、8：20PM 決賽（如晉級）
    吳浩天、何瑋桁　12:30PM　劍擊男重個人賽小組至淘汰賽、7：15PM 4強、8：45PM 決賽（如晉級）
    曹星如　8:15PM　拳擊男子57公斤預賽 對泰國
    香港籃球隊　8:00PM　籃球男子B組 對中華台北
    黃澤林 不早於12:00PM 網球男單第三輪 對吳易昺(中國)