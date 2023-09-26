【亞運Day 3賽程】何詩蓓乘勝追擊100自 曹星如登場

港隊周二（25日）續於亞運分途出擊爭牌！今屆已奪1金2銅的「超級飛魚」何詩蓓將出戰另一強項100米自由泳，有望再次衝擊金牌。香港武術隊再度出擊，劉子龍和何健欣成為獎牌希望，另外滑浪風帆女子RS:X項目的魏瑋恩昨日重登榜首，今日亦有份爭奪獎牌。拳擊方面，香港唯一代表曹星如首戰亞運，將與泰國選手爭晉級，表現值得期待。Hoy TV 77台將直播亞運賽事，大家記得齊撐港隊！

港隊焦點賽事：

劉子龍 9:00AM 武術男子南拳決賽; 2:30PM 武術男子南棍決賽

何健欣 10:10AM 武術女子南拳決賽; 4:05PM 武術女子南刀決賽

何詩蓓 10:00AM 游泳女子100米自由泳初賽，7:30PM 決賽（如晉級）

張心悅 隨後 游泳女子200米背泳初賽 7:46PM 決賽（如晉級）

香港男子七欖隊 10:50AM 七欖男子4強 對日本；5:15PM 銅牌戰（如負日本），6:05PM 決賽（如晉級）

香港女子七欖隊 4:50PM 七欖女子銅牌戰

陸俊彥、李嘉龍 3:00PM 滑板男子街式資格賽

梁洛文、歐倩瑩 9:00AM 劍擊女子佩劍個人賽小組至淘汰賽、6：30PM 4強、8：20PM 決賽（如晉級）

吳浩天、何瑋桁 12:30PM 劍擊男重個人賽小組至淘汰賽、7：15PM 4強、8：45PM 決賽（如晉級）

曹星如 8:15PM 拳擊男子57公斤預賽 對泰國

香港籃球隊 8:00PM 籃球男子B組 對中華台北

黃澤林 不早於12:00PM 網球男單第三輪 對吳易昺(中國)