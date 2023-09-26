盧比迪古現身車路士　普捷天奴帥位危

成績每況愈下嘅英超勁旅車路士，經歷45年最差開季後，領隊普捷天奴正承受巨大壓力。有英國傳媒爆料，車路士周日(24日)主場輸畀阿士東維拉一仗，前皇家馬德里教練盧比迪古出現喺車路士包廂觀戰，令易帥傳聞再次沸騰。

英國媒體《Birmingham World》報道，今季開咧前突然辭去狼隊主帥一職嘅盧比迪古，一直希望再喺英超尋找執教機會，日前獲邀去史丹福橋球場包廂睇波，就令車路士領隊普捷天奴蒙受更大壓力。今年4月林柏特曾喺車路士主場包廂觀戰，幾日後就獲聘取代般奴沙托出任看守領隊。

現年57歲嘅西班牙教頭盧比迪古，曾經執教過波圖、皇家馬德里、西維爾同西班牙國家隊等重要球隊，上季季中加盟狼隊亦幫球隊逃出降班漩渦，但今個夏天因為狼隊財政問題，喺轉會市場未兌現增兵承諾，盧比迪古一怒之下喺開咧前劈炮。

車路士開季6場聯賽只得5分，班主之一嘅艾巴利對維拉完場後入更衣室訓話，同美國班主保利上季尾入更衣室「干政」一樣引起爭議，令人擔心普捷天奴權力被架空。另外，車路士教練團之一嘅般奴沙托，據報已被車路士秘密炒魷，而且球會冇打算官方宣布，似乎想低調「改革」。

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普捷天奴喺對維拉賽後，曾被問到班主對球隊表現嘅意見，呢位阿根廷主帥承認班主覺得「失望」，但就強調自己需要更多時間。車路士喺10月份開始會展開地獄賽程，未來9場聯賽要硬撼阿仙奴、熱刺、曼城、紐卡素、白禮頓同曼聯等勁旅。