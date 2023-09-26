【亞運撐港隊】港隊7欖反敗為勝　挫日本闖決賽

香港男子七人欖球隊周二（26日）假杭州師範大學體育場出戰亞運4強戰，面對上屆決賽對手日本。結果港隊在先落後情況下，下半場追成7比7，再靠丹馬克加時階段的「黃金入球」，最終以12比7反勝對手，將與淘汰中國的南韓，爭奪金牌。

衞冕的港隊於今屆分組賽，先後以43比5及40比7，分別擊敗菲律賓和馬來西亞，以小組首名晉身淘汰賽，周一（25日）再以42比5擊敗中華台北，成功闖入4強。

上屆決賽港隊大勝日本14比0，今屆4強再相遇，戰況則更為緊湊。港隊今仗於上半場先失守，被福士萌起達陣，加上野口宜裕攻入罰球，半場以0比7落後。下半場日本一度有克雷維喬蘇亞領黃牌被逐，港隊把握打多1人的優勢，尾段有蔡紀駿達陣，加上韋兆新附加踢建功，完下半場前成功追和7比7。

加時階段，港隊有丹馬克成功突破取得致勝達陣，最終以12比7反敗為勝。港隊決賽對手南韓，則在同日另一場4強戰以36比7大勝中國。

港隊今場熱血反勝，完場後一班球員相擁慶祝。「形容不到感覺，」李卡度賽後講到，「教練半場說，過去半年訓練就是為了這場比賽，最後7分鐘不顧一切。」他續指有信心能在決賽擊敗對手，為港隊贏得金牌。