8月份「最佳撲救」：冠忠南區伍瑋謙

冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan）憑8月20日，於「中銀人壽香港超級聯賽」對深水埗的一次精彩撲救，當選【聚大金鳳特約】8月份「最佳撲救」。Ivan對能夠協助球隊取得今季首勝感開心：「我都覺得嗰球救得幾靚嘅。」

南區開季於聯賽錄得兩連勝，包括開咧戰以4比1擊敗深水埗，當日為球隊擔正把關的Ivan，對那一記精彩撲救依然印象深刻：「我哋領先緊兩球嘅情況下，對手開始加強番啲攻勢，嗰吓深水埗前鋒鄧嘉好近頂埋嚟，近距離撲到頂得都幾勁嘅頭槌，都算係幾高難度嘅撲救嚟。」開季第一場波就成為球隊贏波功臣，兼贏得「最佳撲救」，Ivan表示感到非常鼓舞：「絕對係一個好開始！」

踏入9月，Ivan接連要為代表隊出戰國際賽，包括月初隨U22港隊赴烏茲別克出戰「U23亞洲盃」外圍賽，吸收了寶貴的經驗：「對手無論轉邊速度，或者比賽頻率，都比我哋優勝，見識到人哋嘅速率，同埋細節位上嘅分野。」月中Ivan更獲由大港腳主教練莊恩安達臣領軍的亞運代表隊徵召，首次有機會參與這項大賽，他認為機會難逢：「始終4年1次嘅體育盛事，自己有機會參與其中，會好好珍惜。」仍靜候首次為大港腳上陣的Ivan，就表示會繼續做好自己，在機會來到前做足準備。