8月份「最佳金球」：標準流浪劉智樂

標準流浪前鋒劉智樂在8月27日對深水埗的聯賽中，大演帽子戲法，其中上半場末段攻入1記頭槌，更獲選為聚大金鳳特約：8月份「最佳金球」，他盼望能保持勇態，助流浪衝擊佳績。

劉智樂當日在前線掛帥，展現極佳狀態，個人攻入3球，協助球隊以9球大勝對手，「樂仔」至今回味該場賽事時，仍顯得津津樂道：「我嗰陣冇諗咁多，諗住飛盡去頂到個波先算，點知最後入得咁靚，多謝『姚明』出球咁靚嘅波畀我。第1場聯賽就入到3球，點都會令到信心強咗，希望Keep到呢個狀態，可以愈踢愈順。」

本季流浪有祖連奴離隊，但就有前「香港足球先生」基奧雲尼加盟，「樂仔」指該名新隊友雖然已年屆40，但依然有能力為球隊作出貢獻：「祖連奴離隊之後，球隊就係差1個把握力好嘅前鋒，而基奧雲尼雖然已經4字頭，但佢啲埋門功夫仲係好勁，我會盡情偷師。」

談到個人目標，「樂仔」盼望能繼續為流浪貢獻入球，助球隊維持去季的好表現：「上季咁難得攞到聯賽第3，今季梗係想Keep住呢個成績啦，我知道球隊實力同傑志、理文有距離，但對住佢哋嗰陣，都會搏到盡。」

「樂仔」今季演出搶鏡，終於吸引到莊恩安達臣的注意，在周一(25日)足總公布的香港隊對不丹的36人初選名單中，榜上有名。攞完「最佳金球」，再入選香港隊初選名單，掂晒！