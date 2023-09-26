亞冠盃　米基爾對全北倒掛　角逐首輪最佳金球

2023/24「亞冠盃」已經完成首輪分組賽，其中被編入F組的香港代表傑志，上周三（20日）作客以1比2不敵韓職勁旅全北汽車。不過陣中巴西中場米基爾（Mika），下半場攻入的倒掛，卻成為最大亮點，這記入球更在周一（25日）被亞洲足協（AFC），列為今輪最佳金球的十大候選入球之一。投票將於9月29日下午5時截止，各位本地波球迷記得多多支持！

「藍鳥」中場米基爾在對全北一仗正選上陣，更在56分鐘接應界外球，窄角度倒掛射入，一度為球隊追成1比1，而這球「世界波」最終亦成功入選首輪分組賽十大金球之一，AFC在官網上提道：「米基爾的精彩一刻，抵消了對手洪正好先開記錄的入球，這名巴西人窄角度起腳，皮球笠過門將鄭民基，然後直入網窩。」

而Mika早前在回港後接受本報記者訪問，透露這記入球已在巴西瘋傳，並公開感謝球迷、朋友及家人的祝賀；同時他又認為這屬於生涯暫時最漂亮一球，而自己在訓練時亦曾多次嘗試，笑言入球並非偶然。