轉戰英聯盃戰意足　曼聯夠贏水晶宮

英聯盃第3圈賽事，衞冕嘅曼聯主場迎戰水晶宮。「紅魔鬼」近況雖然低迷，不過踢盃賽特別醒神，上季英聯盃6戰全勝奪冠，喺英足盃亦殺入決賽，備受壓力嘅領隊坦哈格，唔會放過任何捧盃機會，水晶宮都幾難招架，主W抵玩。（周三凌晨3時開賽）

曼聯今個月喺英超同歐聯經歷3連敗，不過上場聯賽小勝般尼止血，球員壓力大為減輕，今場轉戰英聯盃，據報法國中堅華拉尼、英格蘭中場美臣蒙特等傷兵有望復出，坦哈格嘅輪換可以更加鬆動，有利球隊戰術發揮。加上米積伯利、法根度柏利斯查等新人近期獲重用，陣容仍然夠殺。

曼聯嘅快速反擊踢法，喺盃賽淘汰場合非常有利，佢哋上季英聯盃6戰全勝，近5仗更加未失1球，同樣踢法喺上季英足盃亦幫佢哋殺入決賽，堪稱係「盃賽專家」。球員希望借盃賽重振軍心，更想重溫捧盃好夢，一眾「紅魔」必定戰意十足。

水晶宮上一圈作客低組別球隊普利茅夫，亦要喺先落後2球下先至反勝，近2仗聯賽和負各1，球隊狀態麻麻，而且水晶宮今季首要目標係喺英超護級，今場作客奧脫福未必會搏命，主勝值得捧場。

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