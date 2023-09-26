【亞運撐港隊】武術隊劉子龍何健欣無緣獎牌

香港武術代表劉子龍及何健欣，周二（26日）分別出戰於亞運男子南拳南棍全能及女子南拳南刀全能項目，後者一度在上午的南拳環節排名第3，惟其後在南刀環節出現失誤，失落獎牌。

劉子龍於今年舉行的世界大學生運動會，曾奪得南拳銀牌，緊接首次出戰亞運，劉子龍先在早上舉行的南拳環節，在動作品質及演練水準分別得到5分及2.73分，加上難度等級2分，以9.730分取得第3名。惟同日下午於南棍環節未能維持水準，一度出現失誤，僅以9.616分排名第13，結果以總分19.346完成今屆賽事，無緣獎牌。男子南拳南棍全能項目最終由印尼的哈里斯霍雷修斯奪金，南韓的李勇紋及澳門的黃俊華分別奪得銀、銅牌。

同樣首次登上亞運舞台的何健欣，先於南拳環節取得9.673分，排名第6位。下午去到南刀環節表現有改善，動作品質、演練水準及難度等級分別得到5、2.69及2分，合計9.69分排名第4。惟最終獲得19.363分的何健欣，還是與獎牌擦身而過。至於陳惠穎就為中國再摘得一面金牌，馬來西亞的陳昌敏及烏茲別克的達里婭拉季舍娃，分別贏得銀、銅牌。