【亞運趣趣地】南韓網將失控怒掟拍　柔道女將掌摑對手被DQ

亞運是亞洲最大型的體育綜合運動會，亞洲運動員視為生涯最重要的舞台之一，可能因此表現會特別緊張，繼而失控，近日南韓選手都有過激情緒，更引起網民熱論。

繼柔道女將掌摑事件後，南韓網壇「一哥」權純雨周二（26日）早上，出戰亞運網球男單次輪賽事，面對世界排名第636的泰國選手薩姆里吉（Kasidit Samrej），最終卻以總局數1比2落敗，賽後這名亞運男單4號種子更情緒失控怒摔球拍，球拍被摔至變型，並拒絕與對方握手，引來網民抨擊。

現年25歲的權純雨世界排名第112位，次輪卻以3：6、7：5、4：6不敵薩姆里吉出局。不過比賽途中發生不少小插曲，包括薩姆里吉曾在第一盤結束後，上了10分鐘廁所，第2、3盤又申請醫療暫停，引起權純雨的不滿，但抗議卻未被裁判接受，最終這名南韓球手在節奏被打亂下輸掉比賽。

而權純雨落敗後非常沮喪，不停將球拍怒摔至地板及椅子，直至其完全破爛及變型，而薩姆里吉上前握手致意，亦直接被他忽視。權純雨的舉動引來大批南韓網友不滿，痛批他沒有體育精神，南韓網球協會則表示，權純雨隨後已經向對手道歉，並與其合影，兩人已經即時和解。

日前於周日（24日）舉行的柔道女子48公斤級4強賽，亦發生一件奇怪事情，裁判指南韓選手李慧卿因比賽期間出手掌摑哈薩克對手的臉部，判其違反體育精神犯規，最終前者累積3次犯規直接被DQ。事後李慧卿十分錯愕，強調自己並非有意，但未獲接納。