【亞運撐港隊】馬術獎牌開齋！盛裝舞步賽團體奪銅

中國香港馬術隊周二（26日）與8支隊伍在杭州桐廬馬術中心較量，最後以204.852分的成績，獲得一面亞運銅牌。這次是馬術隊首次在亞運會贏得盛裝舞步賽團體獎牌，為香港馬術締造新里程。

代表中國香港出戰杭州亞運會馬術項目的馬會馬術成員，以上屆個人賽金牌的蕭頴瑩為首，連同何苑欣及首度出戰的陳萃彥出戰，今日他們在盛裝舞步賽團體賽表現出色，最終獲得204.852分，與銀牌的中國隊(204.882分)僅差0.30分，而印度則以209.205分奪得金牌。

此外，蕭頴瑩和何苑欣分別憑71.176分及68.323分的成績，排名第一及第七，雙雙晉級明天（27日）舉行的盛裝舞步個人賽第二輪賽事，期望力爭佳績。

在2018年雅加達亞運會盛裝舞步個人賽摘金的蕭頴瑩，夥拍馬會贊助馬匹「馬會驍騰」參賽。她賽後表示：「很榮幸再一次代表中國香港贏取獎牌，感謝馬會及馬術總會的支持，才能成就這個殊榮。」

至於何苑欣是2014年仁川亞運會馬術三項賽團體銅牌得主，這個獎項對她來說別具意義，她說：「能在不同馬術項目贏得亞運獎牌，我感到相當自豪。」首次出戰亞運即取得獎牌的陳萃彥，歸功於專業團隊的支援。

香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚表示：「這是中國香港馬術隊在盛裝舞步團體賽取得的第一面亞運獎牌，我們為這個零的突破感到無比驕傲。」利子厚續說：「我謹代表香港賽馬會和中國香港馬術總會，恭賀中國香港馬術隊一眾隊員。這個驕人成績，除了是對騎手的認同，亦肯定馬會專業團隊在運動員背後不辭勞苦的努力，以及馬術總會對運動員的支持。在團體賽取得佳績，更印證馬會支持的『香港馬術精英計劃』透過成立青少年及兒童馬術隊，成功培育出色的馬術騎手、建立馬術人才梯隊。」