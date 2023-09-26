【亞運撐港隊】鬥巴勒斯坦爭入8強　安帥：為球員驕傲

港隊男足雖在亞運分組賽被鳥茲別克「雙殺」，但由於阿富汗、敘利亞先後退賽，仍能以次名晉級16強，並在周三（27日）面對D組次名巴勒斯坦。主教練莊恩安達臣指為球員在分組賽的表現感到驕傲，又表示今仗鬥巴勒斯坦會維持一貫高位壓逼、進取踢法，目標贏波晉級。（周三晚上7時30分開賽）

港隊分組賽首戰面對鳥茲別克僅輸1球，之後第2仗交手更曾領先大半場，可惜最終反負對手，主教練莊恩安達臣指整體滿意球隊表現：「兩場波都踢出賽前部署，我哋踢得好進取，經常喺前場壓逼，好多次令到對手顯得好狼狽。整體而言，我哋面對其中一支亞洲勁旅踢咗兩場好波，為球員感到驕傲。」

巴勒斯坦在分組賽2戰取得1和1負，雖然暫時1球不入，但面對強隊日本僅負1球，安帥表示自己有留意巴勒斯坦上仗鬥日本賽事，認為對手實力不容忽視：「巴勒斯坦球員身型好強壯，速度都好快，防守相當出色，不過進攻火力方面有啲不足，今場我哋會保持一貫高位壓逼同進取踢法。」港隊過去3屆亞運皆在16強止步，但安帥有信心今屆可率隊再晉一級：「我哋一定會盡力爭勝，為香港足球再次帶嚟突破，無錯今場波係好難踢，但足球世界所有嘢都會發生。」