【亞運撐港隊】男子7欖挫南韓成功衞冕　姚錦成光榮退役　

香港男子七人欖球隊連日過關斬將，周二（26日）4強反勝上屆銀牌日本，連續4屆闖進決賽，再以14：7 擊敗南韓，成功衞冕！

港隊早上於4強迎來上屆決賽對手日本，上半場落後0：7下追平，最終在加時賽由丹馬克達陣完成「黃金入球」，以12：7熱血反勝。決賽港隊迎來南韓，後者以36：7擊敗中國

李卡度、韋兆新和12 嘗試越踢，向南韓後防猛烈進攻。港隊由李卡度接應虎拿當尼傳球狂奔達陣，並由韋兆新完成附加踢，半場以7：0領先。

下半場港隊再有賀頤盛達陣，拉開至14：0。其後韋兆新因從後拍走皮球被罰黃牌並需離場2分鐘。南韓隨即把握機會，由張容興達陣，追至7：14。港隊極力保持控球權，終於捱過2分鐘，待韋兆新重返賽場，最終港隊把握優勢至完場，以14：7取勝，成功衞冕。

上屆亞運香港隊以14：0勇挫前屆冠軍日本，歷史性奪金，姚錦成在奪冠之後哭成淚人，成為鏡頭焦點，今次阿成沒有嚎哭，反而舉起雙手，好好感受場上的喜悅。來到最後一屆亞運，他拒絕留下遺憾，最終和隊友成功做到賽前目標，賽後他說：「形容不到這種感覺，好開心。證明香港已經升上另一層次，我們能夠抵住龐大壓力，完成艱鉅任務衞冕。」

在旁的李卡度激動地補充：「我們背負金牌好想衞冕，但這5年好多事發生，阿成（姚錦成）差點不打，但見到他一直堅持，覺得好感動。今屆我們想比上屆做得更好，決賽甚至想大勝，但贏就是贏，我們值得。」31歲的李卡度今年受肩傷困擾，養傷近大半年，幸能趕及於亞運前復出，這天他率先達陣，為港隊打下勝利基礎，努力功不可沒。

姚錦成早前宣布亞運是其港隊退役戰，總結4屆亞運，他取得2金2銀，今屆更擔任持旗手，為後輩做好榜樣，正如他說：「運動生涯已經圓滿」。