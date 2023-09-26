西甲快車！巴塞當銳作客碌「卡」冇手軟

西甲快車，剛登上榜首嘅巴塞隆拿作客馬略卡，衞冕嘅巴塞隆拿近況甚佳，聯賽連場報捷，歐聯分組賽首仗亦大勝而回，新兵極速融入球隊，主教練沙維續約有助推高士氣，上仗絕地反勝切爾達更盡展實力，巴塞隆拿近6仗全勝，今仗穩勝馬略卡，讓一球照捧上盤。（Now 632周三凌晨3時30分直播）

巴塞今季首仗被基達菲悶和0比0，季初排名一直落後於宿敵皇家馬德里，上輪皇馬終於輸波，巴塞喺落後切爾達2球劣勢下反勝3比2，開季6戰5勝1和反壓皇馬及同分嘅基羅納衝上榜首，羅拔利雲度夫斯基聯賽及歐聯連續5仗有「士哥」，包括上仗梅開二度，新兵祖奧簡斯路同祖奧菲歷斯都已融入球隊，令球隊攻力進一步提升，近6仗全勝攻入21球，場均入3.5球，今場作客馬略卡贏波問題不大。

馬略卡今季西甲開局表現唔理想，頭4輪僅得2和2負，直至第5輪1比0險勝切爾達才打開勝利之門，但係上仗又以3比5輸畀基羅納，防守力疲弱，相信佢哋今季要喺下游掙扎，下游球隊先係佢哋主要對手，對住班霸巴塞只能束手就擒。

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