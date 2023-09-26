曹星如首場亞運憾負泰國選手　望享受下次比賽

首次代表香港出戰亞運的拳擊「神奇小子」曹星如，周二（26日）亮相男子57公斤級賽事，他與泰國對手尊龍打足三個回合，最終以點數落敗，宣告出局。

36歲的曹星如（Rex）五年前由職業轉為業餘拳手，一直將目標放在奧運會，希望能繼承師公羅漢北及達成父親曹樹仁的心願，披上港隊奧運戰衣。疫情期間他堅持訓練，東京奧運雖未圓夢，但今日他成為亞運代表，在杭州體育館的擂台上穿上藍色戰袍，與比自己年輕10歲的泰國對手尊龍比拚，寫下生涯難忘一頁。

賽事採3回合各鬥3分鐘進行，Rex首局大部份時間與對手拉成均勢，拳來拳往，尾段Rex被打中腰部。次回合Rex力追與對手拉近距離，試圖加強出拳密度，而現場「加油！加油！」吶喊聲此起彼落，為星如助威。作為職業賽22連勝的拳手，Rex努力轉型適應業餘拳打法，然而今仗他未能剋制對手，第3回合亦佔不到甜頭，比賽結束後，裁判一致判決曹星如點數落敗。

賽後Rex坦言踏上亞運賽場心情興奮，他在訪問區喘着氣道：「教練叫我用多些步法，我開初都盡力去做，但被對手打中後，擾亂了狀態，惟有在防守包得實一點，希望再找機會搶攻。之後一局我嘗試向前用組合拳，可惜未能成功搶分，以一面倒的分數落敗了。」雖然36歲在拳壇已不算年輕，然而仍心中有火，他放眼未來：「希望在未來的日子，享受比賽。」