【亞運撐港隊】賽艇隊凱施回港　林新棟：心情未平復

香港賽艇隊在杭州亞運以1金1銀1銅收官，眾將周二（26日）晚上凱旋回港，中國香港賽艇協會更在機場舉行歡迎儀式。當中為港隊在男子雙人單槳艇，取得今屆亞運第一金的林新棟指自己此刻心情仍未平復，而隊友王瑋駿則認為今次奪金意義重大，又會與家人分享喜悅。

為祝賀香港賽艇隊在今屆亞運取得佳績，中國香港賽艇協會特意舉行了歡迎儀式，讓港隊成員拿着鮮花與到場親友合照留念，場面墟冚。林新棟、王瑋駿在首日正賽，即於男子雙人單槳艇為港隊取得杭州亞運第一金，兩人在落機後自然成為傳媒圍訪對象，林新棟坦言此刻心情仍未平復：「由比賽後到現在，心情仍然很開心，當真的將這面獎牌帶回香港後，心情更加激動，因為知道大家對自己有很高關注度，而最終我又成功做到。」「阿棟」續指2024年巴黎奧運資格賽將在下年5月於瑞士舉行，自己會視衝擊奧運入場卷為下個目標。

香港賽艇隊對上一面金牌，已經是2014年仁川亞運的駱均海，同時今次更是港隊在公開組（非輕量級）級別的首塊亞運金牌，對此另一成員王瑋駿認為意義很大：「對我們兩人固然重要，但整個教練團隊同樣很開心，因為這塊金牌足足相隔9年才再次拿到，希望鼓勵後輩可以繼續向夢想進發。」取得金牌當然開心，「阿駿」又不忘感謝家人的支持：「這兩年為了備戰，少了與家人相處，當然要與家人分享喜悅，當知道他們會來接機，在機上已感到十分興奮及期待。」

另外，張海琳、梁瓊允亦在女子雙人單槳無舵艇收獲銀牌，雖然比賽只有中國、香港及南韓3隊參賽，但後者卻指比賽仍有很大挑戰性：「的確運氣佔了一部分，但中國、南韓是上屆亞運金、銀牌得主，也是需要我們的努力，才可以奪得銀牌，大家付出的努力一樣多。賽前目標希望時間追近中國隊，能夠做到很開心。」