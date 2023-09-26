【亞運撐港隊】壓軸戰第1！帆船49人級別獲得銅牌

香港49人級帆船代表隊Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）周二在帆船煞科日，表現出色並取得壓軸戰首名，成功勇奪亞運49人級銅牌，並重奪失落了一屆的亞運帆船項目獎牌！

49人級帆船代表隊Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）在第13輪賽事以第4名完成，最後一場賽事更以第一名完成，以總成績55分力壓南韓，獲得奪銅牌；冠軍是中國的溫在鼎及劉添，阿曼組合獲銀牌。

香港49人FX級代表蔡穎姿和易希澧第十三輪賽事以3名完成，總成績以第5名完成所有賽事。女子青少年ILCA 4代表黃子晏最後總成績以第5名完成；男子青少年ILCA 4代表陳建充總成績同樣以第5名完成。

同樣值得留意的還有女子ILCA 6和男子ILCA 7的賽事，女子ILCA 6代表洛雅怡愈賽愈勇，今日兩輪比賽均以第二名完成，而且兩場都比首名衝線的差1-2秒，暫時排名升上第2！男子ILCA 7代表貝俊龍暫時排名第四。今日沒有男子風箏板項目的賽事。

明天將會進行女子ILCA 6、男子ILCA 7及男子風箏板的獎牌賽事，ILCA 6和ILCA 7的分數將以雙倍計算！男子風箏板代表Alex亦會出戰半決賽。