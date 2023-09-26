【亞運撐港隊】香港籃球隊負中華台北　下場鬥蒙古

香港男子籃球隊周二（26日）於杭州亞運登場，B組首場以62：81不敵中華台北，下場將於周四（28日）大戰蒙古，全力爭勝。

港隊今場以楊睿騏、蔡再懃、梁兆華、鄧志恒、惠龍兒正選上陣，面對擁有身高2米11的歸化球員阿提諾坐鎮的中華台北，首節已經陷入苦戰，一度落後多達17分，由蔡再懃的三分球「止血」，首節以10：24落後。不過面對中華台北的高壓防守，港隊射手們難以找到空間起手，兩節只命中2球三分，半場落後27：44。中華台北的阿提諾半場有11分進帳，至於香港中鋒惠龍兒半場貢獻6分4籃板。

換邊後，港隊還以顏色，中段靠徐遠征追分，他先在籃底接應惠龍兒上籃，其後再自己剷入籃底得分，更投進三分球，個人連得7分為港隊追至41：59。之後雙方戰況膠著，李琪中距離得手，此節港隊打出18：19，以45：63進入第4節。惠龍兒尾節重新上場，一記轉身上籃盡顯功架，為港隊追至54：69，港隊尾段再有李琪投進三分球，葉耀邦亦在顏色地帶得分，但中華台北亦有劉錚連入兩球三分，最終香港以62：81告負。

今場港隊首席中鋒惠龍兒和兩名亞運新丁徐遠征和葉耀邦均有雙位數得分，惠龍兒取16分8籃板，徐遠征命中2球三分，貢獻14分，24歲的葉耀邦則有10分3籃板。中華台北則以阿提諾以17分10籃板居首。