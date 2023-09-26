【獎牌榜】港隊累積5金4銀10銅 續做5哥
2023年09月26日 23:35
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港隊在杭州亞運Day再添5面獎牌，包括「女飛魚」何詩蓓於游泳女子100米自由泳，以打破亞運紀錄的佳績，收穫個人亞運第2金，這同時是她今屆的第4面獎牌。另外，男子七人欖球隊成功衞冕，加上女欖首奪銅牌，都令人非常鼓舞，馬術精英陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 在馬術盛裝舞步團體賽勇奪銅牌，加上劍手何瑋桁贏得男子重劍個人賽銅牌，令港隊累積5金4銀10銅，排名獎牌榜第5位。
獎牌榜
排名 隊伍 金 銀 銅 總數
1 中國 53 29 13 95
2 南韓 14 16 19 49
3 日本 8 20 19 47
4 烏茲別克 5 6 11 22
5 中國香港 5 4 10 19
6 印度 3 3 6 12
7 印尼 3 1 5 9
8 中華台北 2 3 3 8
港隊Day 3獎牌一覽：
金牌 何詩蓓 游泳女子100米自由泳
金牌 男子欖球隊 七人欖球賽
銅牌 女子欖球隊 七人欖球賽
銅牌 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 馬術盛裝舞步團體
銅牌 何瑋桁 劍擊男子重劍個人賽
(帆船項目獎牌，大會未計算至獎牌榜）
銀牌 魏瑋恩 滑浪風帆女子RSX
銅牌 阿輝/祥杰 帆船49人級