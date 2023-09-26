【獎牌榜】港隊累積5金4銀10銅　續做5哥

港隊在杭州亞運Day再添5面獎牌，包括「女飛魚」何詩蓓於游泳女子100米自由泳，以打破亞運紀錄的佳績，收穫個人亞運第2金，這同時是她今屆的第4面獎牌。另外，男子七人欖球隊成功衞冕，加上女欖首奪銅牌，都令人非常鼓舞，馬術精英陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 在馬術盛裝舞步團體賽勇奪銅牌，加上劍手何瑋桁贏得男子重劍個人賽銅牌，令港隊累積5金4銀10銅，排名獎牌榜第5位。

獎牌榜

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 53 29 13 95

2 南韓 14 16 19 49

3 日本 8 20 19 47

4 烏茲別克 5 6 11 22

5 中國香港 5 4 10 19

6 印度 3 3 6 12

7 印尼 3 1 5 9

8 中華台北 2 3 3 8

港隊Day 3獎牌一覽：

金牌 何詩蓓 游泳女子100米自由泳

金牌 男子欖球隊 七人欖球賽

銅牌 女子欖球隊 七人欖球賽

銅牌 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 馬術盛裝舞步團體

銅牌 何瑋桁 劍擊男子重劍個人賽

(帆船項目獎牌，大會未計算至獎牌榜）

銀牌 魏瑋恩 滑浪風帆女子RSX

銅牌 阿輝/祥杰 帆船49人級