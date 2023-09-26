【獎牌榜】港隊累積5金4銀10銅　續做5哥

2023年09月26日 23:35
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    港隊在杭州亞運Day再添5面獎牌，包括「女飛魚」何詩蓓於游泳女子100米自由泳，以打破亞運紀錄的佳績，收穫個人亞運第2金，這同時是她今屆的第4面獎牌。另外，男子七人欖球隊成功衞冕，加上女欖首奪銅牌，都令人非常鼓舞，馬術精英陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 在馬術盛裝舞步團體賽勇奪銅牌，加上劍手何瑋桁贏得男子重劍個人賽銅牌，令港隊累積5金4銀10銅，排名獎牌榜第5位。
    獎牌榜
    排名 隊伍 金 銀 銅 總數
    1 中國 53 29 13 95
    2 南韓 14 16 19 49
    3 日本 8 20 19 47
    4 烏茲別克 5 6 11 22
    5 中國香港 5 4 10 19
    6 印度 3 3 6 12
    7 印尼 3 1 5 9
    8 中華台北 2 3 3 8
    港隊Day 3獎牌一覽：
    金牌 何詩蓓 游泳女子100米自由泳
    金牌 男子欖球隊 七人欖球賽
    銅牌 女子欖球隊 七人欖球賽
    銅牌 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 馬術盛裝舞步團體
    銅牌 何瑋桁 劍擊男子重劍個人賽
    (帆船項目獎牌，大會未計算至獎牌榜）
    銀牌 魏瑋恩 滑浪風帆女子RSX
    銅牌 阿輝/祥杰 帆船49人級