【亞運Day 4賽程】男花女重團體爭牌　歐鎧淳衝100背

港隊現已累積3金2銀3銅，周三（27日）以張家朗為首的男子花劍隊再度登場，港隊首輪輪空直入8強，能否達成「雙金」紀錄，值得留意。滑浪風帆iQFOiL的馬君正和鄭清然經過18輪賽事後，分別以第2和第3名晉級獎牌戰，如能保持狀態，有機會為香港帶來兩面獎牌。香港單車隊將出戰男女子團體追逐賽銅牌戰，爭奪今屆首面獎牌。游泳方面，已獲接力銅牌的歐鎧淳在最後一屆亞運將全力出擊，日前她在50米背泳得第4名，與獎牌僅擦身而過，今日將出戰主項100米背泳，力求突破！Hoy TV 77台將直播亞運賽事，大家記得齊撐港隊！

港隊焦點賽事：

張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加 10:30AM 男子花劍團體賽 8強

陳渭泠、朱嘉望、佘繕妡、江旻憓 2:30PM 女子重劍團體賽 8強

陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 8:00AM 馬術盛裝舞步個人賽

沈曉榆 9:40AM 武術劍術決賽; 3:35PM 槍術決賽

歐鎧淳 10:28AM 游泳女子100米背泳初賽; 7:42PM 決賽

卓銘浩 10:42AM 游泳男子200米自由泳初賽; 7:48PM 決賽

鄭清然 11:00AM 滑浪風帆男子iQFOiL 獎牌戰

馬君正 11:10AM 滑浪風帆女子iQFOiL 獎牌戰

李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 3:30PM 單車女子追逐銅牌賽

繆正賢、梁嘉儒、伍柏亨、朱浚瑋、高肇蔚 3:46PM 單車男子追逐銅牌賽

香港女子籃球隊 3:30PM 三人籃球女子 C組 對菲律賓

香港男子籃球隊 4:20PM 三人籃球男子 C組 對菲律賓

何鈞傑 / 李皓晴 5:45PM 乒乓球混雙32強

黃鎮廷 / 杜凱琹 7:30PM 乒乓球混雙32強

香港男子足球隊 7:30PM 16強對巴勒斯坦

香港女子籃球隊 5:30PM 女子B組對日本