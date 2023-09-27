【亞運Day 4賽程】男花女重團體爭牌　歐鎧淳衝100背

2023年09月27日 07:00
  • 東網電視
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    港隊現已累積3金2銀3銅，周三（27日）以張家朗為首的男子花劍隊再度登場，港隊首輪輪空直入8強，能否達成「雙金」紀錄，值得留意。滑浪風帆iQFOiL的馬君正和鄭清然經過18輪賽事後，分別以第2和第3名晉級獎牌戰，如能保持狀態，有機會為香港帶來兩面獎牌。香港單車隊將出戰男女子團體追逐賽銅牌戰，爭奪今屆首面獎牌。游泳方面，已獲接力銅牌的歐鎧淳在最後一屆亞運將全力出擊，日前她在50米背泳得第4名，與獎牌僅擦身而過，今日將出戰主項100米背泳，力求突破！Hoy TV 77台將直播亞運賽事，大家記得齊撐港隊！
    港隊焦點賽事：
    張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加　10:30AM　男子花劍團體賽　8強
    陳渭泠、朱嘉望、佘繕妡、江旻憓　2:30PM　女子重劍團體賽　8強
    陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　8:00AM　馬術盛裝舞步個人賽
    沈曉榆　9:40AM　武術劍術決賽; 3:35PM　槍術決賽
    歐鎧淳　10:28AM　游泳女子100米背泳初賽; 7:42PM 決賽
    卓銘浩　10:42AM　游泳男子200米自由泳初賽; 7:48PM 決賽
    鄭清然　11:00AM　滑浪風帆男子iQFOiL　獎牌戰
    馬君正　11:10AM　滑浪風帆女子iQFOiL　獎牌戰
    李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　3:30PM　單車女子追逐銅牌賽
    繆正賢、梁嘉儒、伍柏亨、朱浚瑋、高肇蔚　3:46PM　單車男子追逐銅牌賽
    香港女子籃球隊　3:30PM　三人籃球女子 C組 對菲律賓
    香港男子籃球隊　4:20PM　三人籃球男子 C組 對菲律賓
    何鈞傑 / 李皓晴　5:45PM　乒乓球混雙32強
    黃鎮廷 / 杜凱琹　7:30PM　乒乓球混雙32強
    香港男子足球隊　7:30PM　16強對巴勒斯坦
    香港女子籃球隊　5:30PM　女子B組對日本