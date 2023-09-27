卡斯米路1射1傳　曼聯大勝打入英聯盃16強

周三(27日)凌晨英聯盃第3圈，上屆冠軍曼聯以副選出擊，效果更佳，主場以3比0大勝水晶宮，晉身16強。紅魔鬼中場卡斯米路今仗頂入1球及貢獻1次助攻，以行動反擊批評佢「回塘」嘅言論。加上美臣蒙特傷愈復出，曼聯人腳漸趨完整，取得2連勝開始復甦。

曼聯主帥坦哈格今仗對正選陣容作出多個輪換，養傷近一個半月嘅出「魔7」美臣蒙特復出擔正，安東尼馬迪爾、加拿祖、法根度柏利斯查、長坐冷板嘅中堅哈利馬古尼，以及新加盟中場蘇夫恩岩拉伯特都踢正選，拉舒福特、般奴費南迪斯並冇上陣。

上半場21分鐘，曼聯打開紀錄，達洛治右路傳中，即使省中人稍為改變方向，加拿祖仍然把握機會射入。6分鐘之後，美臣蒙特開出角球，由卡斯米路頂入，身價高達6,000萬鎊(約5.7億港元)嘅美臣蒙特，今夏由車路士加盟曼聯後，終於首次創造入波。

不過，今場主角始終係卡斯米路，呢位31歲巴西國腳下半場妙傳畀安東尼馬迪爾射成3比0。卡斯米路今季開鑼後，被指表現大不如前，根據足球網站《WhoScored》統計，佢首5輪英超全部上陣，被扭過次數多達13次，屬於今季英超同期被扭過次數最多嘅球員，因而被嘲諷係「雪糕筒」，佢今仗以1射1傳證明自己寶刀未老。