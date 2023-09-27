【賽後解碼】岩拉伯特多才多藝　客串左閘都掂

曼聯喺英聯盃以3比0擊敗水晶宮，以借用身份由費倫天拿加盟嘅中場蘇夫恩岩拉伯特，首次擔任正選，雖然領隊坦哈格安排佢出任左後衞，但呢位27歲摩洛哥國腳一樣交足功課，大大提升變陣靈活性。

曼聯2位左後衞勞基梳爾、杜維爾馬拉西亞養傷，新簽左閘利古朗上仗英超對般尼，亦不幸傷出，坦哈格今仗上半場搵蘇夫恩岩拉伯特客串左閘。呢位「光頭佬」喺今夏轉會市場關閉前最後一刻成「魔」，但受傷患問題影響，直至上仗英超尾段，先至後備上陣首次為曼聯披甲，雖然第1次踢正選，就要改為司職左後衞，但一樣難唔到佢。美臣蒙特下半場被換走後，蘇夫恩岩拉伯特踢番最擅長嘅中場，可以話係一位通天老倌。

岩拉伯特今仗踢咗61分鐘，作出81次傳波，有78次成功交畀隊友，成功率達96%，包括6次長傳有5次成功，而6次同對手對抗，有5次成功，加上2次搶截，仲有1次射門。呢位中場硬漢大讚球隊表現完美，自己唔介意踢任何位置：「我同領隊講過願意踢任何位置，如果球隊需要，就算出任門將都得，雖然今場踢左後衞，但我有唔少自由發揮空間，可以喺中場活動，感覺非常好。」曼聯爆左閘荒之下，蘇夫恩岩拉伯特未來日子應該有大把表現機會。