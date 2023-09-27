【亞運撐港隊】歐鎧淳闖100背決賽　力爭首面個人項目獎牌

2023年09月27日 11:54
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    歐鎧淳未試過在亞運個人項目奪牌。（相片由港協暨奧委會提供）
    杭州亞運游泳第四日賽事，「四朝元老」歐鎧淳在女子100米背泳初賽，以1分01秒34、總成績第4名晉級晚上7時30分的決賽，力爭生涯首面個人項目亞運獎牌。
    香港兩金「飛魚」何詩蓓是日休息，焦點落在「四朝元老」歐鎧淳身上。她日前在50米背泳列「梗頸四」，與獎牌擦身而過，今早在主項100米背泳初賽登場，游出1分01秒34，以小組第3、總成績第4名晉級決賽，力爭首面個人項目亞運獎牌。
    歐鎧淳於2019年寫下100米背泳香港紀錄（1分0秒22），她今年7月在世錦賽混合泳接力首棒，游出相當接近的1分0秒75，為亞運注入強心針。
    另外，簡綽桐以總成績第6名游入女子100米蝶泳決賽，吳麗華以總成績第8名游入女子400米混合泳決賽。由張心悅、麥世霆、楊凱晴和何甄陶組成的男女混合4x100米混合泳接力隊，以出3分54秒20、總成績第5名躋身決賽。
    港隊今早初賽成績
    女子100米蝶泳
    簡綽桐　59秒85　小組第3、總成績第6晉級決賽
    陳健樂　1分01秒94　小組第5
    男子100米蝶泳
    伍棹然　54秒26　小組第4
    林昭光　54秒80　小組第6
    女子100米背泳
    歐鎧淳　1分01秒34　小組第3、總成績第4晉級決賽
    黃筠陶　1分04秒44　小組第6
    男子200米自由泳
    卓銘浩　1分51秒40　小組第4
    何承燁　1分55秒12　小組第7
    女子100米蛙泳
    林凱喬　1分10秒22　小組第4
    常鈺涓　1分11秒78　小組第4
    女子400米混合泳
    吳麗華　4分56秒99　小組第4、總成績第8晉級決賽
    鄭渝　5分11秒94　小組第5
    男女混合4x100米混合泳接力
    張心悅／麥世霆／楊凱晴／何甄陶　3分54秒20　總成績第5晉級決賽