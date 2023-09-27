【亞運撐港隊】歐鎧淳闖100背決賽　力爭首面個人項目獎牌

歐鎧淳未試過在亞運個人項目奪牌。（相片由港協暨奧委會提供）

杭州亞運游泳第四日賽事，「四朝元老」歐鎧淳在女子100米背泳初賽，以1分01秒34、總成績第4名晉級晚上7時30分的決賽，力爭生涯首面個人項目亞運獎牌。

香港兩金「飛魚」何詩蓓是日休息，焦點落在「四朝元老」歐鎧淳身上。她日前在50米背泳列「梗頸四」，與獎牌擦身而過，今早在主項100米背泳初賽登場，游出1分01秒34，以小組第3、總成績第4名晉級決賽，力爭首面個人項目亞運獎牌。

歐鎧淳於2019年寫下100米背泳香港紀錄（1分0秒22），她今年7月在世錦賽混合泳接力首棒，游出相當接近的1分0秒75，為亞運注入強心針。

另外，簡綽桐以總成績第6名游入女子100米蝶泳決賽，吳麗華以總成績第8名游入女子400米混合泳決賽。由張心悅、麥世霆、楊凱晴和何甄陶組成的男女混合4x100米混合泳接力隊，以出3分54秒20、總成績第5名躋身決賽。

港隊今早初賽成績

女子100米蝶泳

簡綽桐 59秒85 小組第3、總成績第6晉級決賽

陳健樂 1分01秒94 小組第5

男子100米蝶泳

伍棹然 54秒26 小組第4

林昭光 54秒80 小組第6

女子100米背泳

歐鎧淳 1分01秒34 小組第3、總成績第4晉級決賽

黃筠陶 1分04秒44 小組第6

男子200米自由泳

卓銘浩 1分51秒40 小組第4

何承燁 1分55秒12 小組第7

女子100米蛙泳

林凱喬 1分10秒22 小組第4

常鈺涓 1分11秒78 小組第4

女子400米混合泳

吳麗華 4分56秒99 小組第4、總成績第8晉級決賽

鄭渝 5分11秒94 小組第5

男女混合4x100米混合泳接力

張心悅／麥世霆／楊凱晴／何甄陶 3分54秒20 總成績第5晉級決賽