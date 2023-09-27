土豪大對決！曼城搶盃強勢拆「紐」

英聯盃第3圈上演「土豪對決」，由紐卡素主場惡鬥曼城。「4冠王」曼城上季唯獨失落英聯盃，佢哋開季走勢凌厲，似乎想擸晒所有錦標。反觀上屆英聯盃亞軍紐卡素無力兼顧多線作戰，加上雙方近9次對賽，曼城獲8勝1和，擺明食住對手，平手盤一於再捧曼城。（周四凌晨3時開賽）

曼城上季一口氣連奪英超、英足盃及歐聯冠軍，加上8月捧走歐超盃，成為歐洲「4冠王」，美中不足係上屆英聯盃8強出局。雖然呢項賽事一向被列強視作「雞肋」，但曼城對呢隻「盃仔」情有獨鍾，2014至2021年8屆之中，竟然多達6次奪冠。

「藍月亮」可以喺英聯盃取得佳績，皆因整體人腳質素高，喺主帥哥迪奧拿極高要求下，即使陣容輪換，亦可以保持超高水平。再者佢哋今夏簽入謝利美杜古、加華度爾及馬菲奧斯紐尼斯等新兵，令正選位置競爭更激烈，一眾球員為爭上位，有得落場嘅必然搏到盡。

「喜鵲」紐卡素獲沙特財團入主，搖身一變成為「新土豪」，上季英超殺入前4，不過今季表現飄忽，上仗8比0大炒錫菲聯只係對手太弱，不宜作準。睇番佢哋季初接連不敵曼城、利物浦及白禮頓，可謂遇強即屈，相隔1個月再鬥曼城，預料戰局唔會有大改變。事實上紐卡素今季要兼顧歐聯，重心必定放喺呢項大賽及英超，英聯盃唔會強求，決心不足下難抗曼城。

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