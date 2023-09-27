【亞運．心聲】無悔走業餘路！曹星如心仍在燃

曾經在職業擂台上締造22連勝輝煌，2018年走下五光十色的職業舞台，在人生分叉路上選擇了業餘拳手的身份，曹星如5年來卻輸多贏少，包括周二晚（27日）在杭州亞運一輪遊，黯然退場，被問到有沒有後悔揀選業餘拳？36歲的他想了一晚，終於想到自己內心最真切的答案：「不後悔」。

香港體壇無人不曉的曹星如（Rex），恰似是一種精神的象徵，他鋼鐵般的毅力及意志，包括曾與河野公平頭撼頭引致額頭「起樓」眼腫如蛋的經典場面，至今還令人津津樂道。不過這亦是他轉念的起點，金錢名譽金腰帶以外，他還想代表香港出戰奧運。

東京奧運入場券爭諸交臂，Rex確是沉寂了一時，接着全運失利、亞運一面倒負泰國拳手尊龍0比5而出局，外界對他產生了質疑：昔日的「神奇小子」是否已今非昔比？

Rex今天在社交網上紀錄了這麼的一段，「記者問我一個問題：有冇後悔由職業拳賽轉業餘拳賽？我秒回：冇後悔。再問我：點解？我就窒左。」

「依家再慢慢回想返……依個轉變喺大家眼中，可能係『不如唔好轉啦，係咁輸』。但係我嘅心目中，『我好想挑戰成功 』。」

沉澱了一夜，Rex想出最真心的回應，「路，要一步步去行出黎，亦有好多未知數，中間既跌倒、失敗，是一個教訓、一個經驗。唔知道最後結果如何，但我知道自己努力過。」

最後他吐了一句：「不後悔」，擲地有聲，用文字告訴我們及一眾支持者，路漫長，他仍在。巴黎奧運明年舉行，曾問過Rex的看法，他坦言「希望身體能夠應付得到！可以再試！再試！」在此向Rex送上最大的祝福「加油！」