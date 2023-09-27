【有片】一條片導致奧森漢同拿玻里決裂

去片睇拿玻里惡搞域陀奧森漢片段

拿玻里射手域陀奧森漢突然同球會反面，準備將呢支上季意甲冠軍告上法庭！原來拿玻里社交網日前將呢位尼日利亞國腳上仗要求球證判罰12碼嘅片段，惡搞二次創作後放上網，有嘲諷貶低之意，結果激嬲奧森漢，其經理人表示，保留採取法律行動權利。

域陀奧森漢向球證要求判罰12碼得逞，但佢主射卻宴客，導致拿玻里僅打和博洛尼亞0比0，賽後拿玻里工作人員，竟然將片段配上滑稽聲音，放上球會社交網，令到奧森漢成為網上笑柄，引起軒然大波，域陀奧森漢嘅經理人話：「拿玻里喺官方社交網發布嘅片段，絕對唔可以接受，我哋要求刪除，會方行動卻姍姍來遲，對球員造成非常嚴重傷害，令佢受到輿論壓力，我哋保留採取法律行動權利，保護域陀奧森漢。」拿玻里將於周四(28日)凌晨意甲主場對烏甸尼斯，今次事件可能影響域陀奧森漢表現。

域陀奧森漢上季意甲射入26球，獲得神射手兼協助拿玻里奪冠，今夏有多間大球會提出收購佢，但拿玻里要求1.5億歐元以上轉會費，而未能成事，雙方今次關係出現裂痕，可以促使域陀奧森漢離隊。