車路士立立亂谷唔起　白禮頓硬淨下盤抵玩

「落難豪門」車路士英聯盃第3圈主場鬥白禮頓。車仔今季令人失望，一班貴價新兵無法融合，主帥普捷天奴聞到「魷魚香」，反觀白禮頓賣走多位主力仍然愈戰愈勇，加上佢哋近年對賽成績佔優，近5次正式賽事交手，白禮頓錄2勝3和未嘗一敗，今晚受讓平半，必捧下盤。（周四凌晨2時45分開賽）

車仔啱啱聯賽以0比1輸畀阿士東維拉，創45年來最差開季，主帥普捷天奴被列為下位被炒英超領隊熱門之一，佢哋班球員表現同身價完全不成比例，英聯盃上圈對住英乙球隊AFC溫布頓，先落後下驚險反勝2比1晉級，今仗就算主場都冇甜頭。車仔今夏雖瘋狂增兵，但由於傷兵太多，史達寧、安素費南迪斯以及倒戈嘅摩西斯卡些度等主力，相信都要落場，問題係呢個陣容踢聯賽都搞唔掂，今晚唔會好得去邊。

「海鷗」白禮頓上屆英聯盃打入第4圈，英足盃更殺入4強，喺本土盃賽累積唔少經驗。佢哋今季雖有多位主力被列強挖走，一樣交到好成績，證明領隊迪薩比真係有料之人，遇上「落水狗」車路士有得受讓，下盤咪錯過。

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