【亞運撐港隊】李祉均轟20分　港女籃不敵日本三分雨

香港女子籃球隊周三（27日）於亞運小組賽硬撼東京奧運銀牌得主日本，雖有李祉均轟入20分，但在日本大灑「三分雨」下，以46：118告負，周五（29日）下午1時30分將對菲律賓。

日本開局連取4分，港隊由李祉均得4分追平，惟日本隊節奏相當快，港隊很快就被日本拉開13分差距，後備入替的陳欣汶剷籃得分，惜未能「止血」，日本隊首節就拋開至32：12。

第2節港隊繼續受壓，日本「雙塔」高田真希和尼日利亞、日本混血兒歐可耶桃仁花輪流強攻港隊內線，港隊雖有李祉均單節7分，陳欣汶亦偶有佳作突破得分，但球隊失誤偏多，加上回防速度不及對手，半場落後至28：71。日本隊半場有7名球員各均一記三分球，而身高1米85的高田真希取得隊中最高13分，港隊則有李祉均兩節合取13分。

換邊後，日本單節狂轟6記三分球，其中3球來自星杏璃。港隊此節進攻失靈只得8分，以36：100落後，最終港隊之後難以挽回劣勢，終以46：118落敗。

日本今場多點開花，全場轟入15記三分球，隊中6人得分上雙。港隊方面，李祉均轟入全隊最高20分，陳欣汶以8分7籃板3助攻緊隨其後。