【亞運撐港隊】蕭頴瑩何苑欣齊闖盛裝舞步決賽

代表中國香港出戰杭州亞運馬術項目的馬會馬術隊，繼周二取得盛裝舞步團體賽銅牌後，蕭頴瑩及何苑欣今(27)日在桐廬馬術中心進行的盛裝舞步個人資格賽，雙雙晉級明日(28)決賽，其中上屆雅加達亞運金牌得主蕭頴瑩，將強勢力爭衞冕。

盛裝舞步個人資格賽共32名騎手較量，排名前15名騎手晉級決賽。馬會馬術隊成員蕭頴瑩和何苑欣分別憑71.794分及68.000分的成績，排名第3及第9，取得決賽資格；首次參加亞運的另一馬會馬術隊成員陳萃彥則獲62.000分，排名23無緣晉級。

蕭頴瑩肩負衞冕重任

在2018年雅加達亞運會盛裝舞步個人賽摘金的蕭頴瑩，決賽繼續夥拍馬會贊助馬匹「馬會驍騰」出戰，力爭佳績。日前在盛裝舞步賽團體賽與蕭頴瑩及陳萃彥一起奪銅的何苑欣，則夥拍馬匹「Southern Cross Braemar」出戰。

馬會馬術隊9名成員（11對人馬組合）代表中國香港出戰今屆亞運，參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。香港賽馬會馬術培訓經理鮑愛勤擔任中國香港馬術隊的領隊。馬會是次派出的支援團隊包括教練、獸醫、釘甲匠、物理治療師，以及在「香港馬術精英計劃」下的支援團隊，為騎手及馬匹在亞運期間提供專業支援。

此外，馬會推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，進一步支持本港體育發展。剛於杭州亞運摘下團體項目銅牌的中國香港馬術隊，透過該計劃獲發50萬港元現金獎勵。如他們於個人項目再下一城，金銀銅牌得主將分別獲發100萬、50萬及25萬港元現金獎勵。

馬會早前與杭州亞運會組委會簽署合作備忘錄，為馬術項目提供技術支援。有關合作備忘錄內容，包括馬會提供六項對業務領域的支持：生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作及國際持份者聯絡。馬會同時在人員、設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。