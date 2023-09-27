·【亞運撐港隊】女重僅負「世一」南韓首奪銀牌

連續5屆亞運4強止步的香港女子重劍隊周三（27日）於團體賽連贏新加坡和日本，首次闖進決賽，最終以34:36僅負世界排名第一的南韓，首奪銀牌。

港隊由世界排名第2的江旻憓領銜，夥拍佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望（後備）團體賽出擊，今屆終於打破宿命，連勝新加坡、日本首闖決賽，迎來世界排名第一、擁今屆個人賽金、銀的南韓。

港隊前4節與南韓比分緊咬，戰成13:13平手。第5節陳渭泠以2:5不敵世界排名第5的宋世羅，港隊被拉開4分差距。江旻憓在第6節對康映美曾連追3分，但對手同樣還以顏色，這位香港「劍后」僅勝一分。港隊第7節變陣，換入朱嘉望，她積極防守未有被崔仁貞繼續拉開比分，港隊續以5分落後。其後佘繕妡和康映美第8節鬥得激烈，港將以4:3取勝，為港隊追近一分。落後4分的港隊由江旻憓大戰宋世羅，重演個人賽4強戲碼。江旻憓抵住壓力，打出7:4力追至落後一分，尾段雙方激烈對碰，最終港隊以34:36僅負南韓，歷史性首奪銀牌。

今年6月，香港在亞錦賽決賽以31:39不敵南韓，今次收窄差距至2分，4名港將賽後喜極而泣，佘繕妡表示：「我為隊友們感到自豪，我們已經拚盡全力打好每一劍。」後備上陣的朱嘉望表示：「這是我今天第一場和最後一場比賽，雖然我的作用不大，但大家都打得好好，比之前對韓國拉近好多，見到我們有進步。」

幾乎泣不成聲的江旻憓說：「我不認為Moonie（朱嘉望）沒有作用，大家都盡最大努力打好。好多謝大家支持，感受到大家為我們打氣，我們還有很多進步的空間，和世界第一有距離，但沒想像中那麼遠。」