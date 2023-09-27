【亞運撐港隊】男足相隔65年再闖8強　1球挫巴勒斯坦

亞運男子足球周三（27日）上演16強對決，港隊假蕭山體育中心體育場鬥巴勒斯坦。結果憑安永佳下半場一箭定江山，港隊以1比0擊敗巴勒斯坦，相隔65年後再次闖亞運8強，將與伊朗爭4強席位。

港隊今場正選作出多個調動，曾以行復任正選與李毅凱鎮守後防，林衍廷重返正選大軍，與胡晉銘及余在言坐鎮中場，支援由安永佳、潘沛軒及張憙延組成的進攻三叉戟。巴勒斯坦有隊長沙利停賽，今場後備席包括兩位門將在內僅有5位球員候命。

巴勒斯坦開局主動出擊，「10號仔」艾拿斯頻頻於右路發難，4分鐘在「K角位」放冷箭中楣彈出。2分鐘後，艾拿斯推入大位起腳，又被港隊門將謝家榮擋到。31分鐘，港隊中路搶到球權發起反擊，潘沛軒交橫禁區頂，安永佳遠射偏離目標。巴勒斯坦繼續搶攻，40分鐘，蘇拜達禁區外遠射僅僅柱邊出界。3分鐘後，奧比迪接應傳中一射，謝家榮飛到盡撲出。半場雙方打成0比0。

換邊後，港隊率先打破僵局，出任左閘的孫銘謙落底傳中，造就伏兵門前的安永佳建功，48分鐘為港隊射成1比0。51分鐘，安永佳再起腳遠射僅僅高出。62分鐘，巴勒斯坦門將穆罕默德手槌打不遠，張憙延窩利抽射不中目標。巴勒斯坦嘗試反撲，77分鐘，艾拿斯禁區頂一射省中港隊球員出界。港隊比賽後段一度受壓，可幸有謝家榮保持上佳表現力保不失，幫助港隊將1比0勝局保持到完場，擊敗巴勒斯坦闖入8強。

港隊曾於1958年首闖亞運8強，當年港隊法定時間一度賽和印度，惟最終仍以2比5不敵對手。今次為亞運於2002年改制後，港隊首次殺入男足8強，周日（1日）將與淘汰泰國的伊朗，爭入4強。