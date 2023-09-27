【亞運獎牌榜】港隊再添6獎牌　暫列第6位

隨着杭州亞運第4天賽事結束，又係時候盤點一下港隊今日的獎牌收穫，劍擊隊依然是港隊的最強單項，分別於女重團體及男花團體斬獲一銀一銅，保持日日有牌攞；而水上運動風帆及帆船亦分別由馬君正、洛雅怡及鄭清然摘下兩銀一銅，加上場地單車女子團體追逐賽的銅牌，港隊單日取得6面獎牌，目前累積5金8銀14銅，在獎牌榜位列第6名。

港隊亞運Day 4獎牌一覽：

銀牌 陳渭泠、朱嘉望、佘繕妡、江旻憓 女子重劍團體賽

銀牌 馬君正 滑浪風帆女子iQFoil

銀牌 洛雅怡 帆船女子ILCA 6單人帆船

銅牌 張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加 男子花劍團體賽

銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 場地單車女子團體追逐

銅牌 鄭清然 滑浪風帆男子iQFoil

獎牌榜

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 76 43 21 140

2 南韓 19 18 33 70

3 日本 15 27 24 66

4 烏茲別克 6 10 12 28

5 泰國 6 3 8 17

6 中國香港 5 8 14 27

7 印度 5 7 10 22

8 印尼 3 2 7 12