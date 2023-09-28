【亞運Day6賽程】何詩蓓轉戰50自　吳翹充吊環決賽

2023年09月28日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    今屆亞運獨取2金2銅「超級飛魚」何詩蓓今日再度登場，將出戰女子50米自由泳，繼續向獎牌進發。同日上演男子佩劍和女子花劍團體賽，另外上屆得第4的「吊環王子」吳翹充將於男子吊環決賽登場，值得留意。HOY TV將直播亞運賽事，一齊撐港隊！
    9.28港隊焦點賽事：
    何思朗、羅浩天、陳樂熹、劉昊峯　男子佩劍團體賽　9:00AM　11:00AM4強　6:00PM 決賽（如晉級）
    陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄　女子花劍團體賽　12:00PM　1:30PM4強　6:35PM　決賽（如晉級）
    何詩蓓　10:00AM　女子50米自由泳初賽；7:30PM　決賽（如晉級）
    譚凱琳　隨後　女子50米自由泳初賽；7:30PM　決賽（如晉級）
    何甄陶　10:10AM　男子50米蝶泳初賽；7:36PM　決賽（如晉級）
    麥世霆　10:39AM　男子200米蛙泳初賽；7:50PM　決賽（如晉級）
    吳翹充　4:45PM　體操男子吊環決賽
    香港電競隊　夢三國2　2:00PM　8強對菲律賓
    何苑欣、蕭頴瑩　3:00PM　馬術盛裝舞步個人賽
    香港女子羽毛球隊　9:00AM　羽毛球女子團體16強對中華台北
    香港男子羽毛球隊　5:00PM　羽毛球男子團體16強對泰國
    香港男子籃球隊　5:00PM　三人男子籃球A組對蒙古
    香港男子籃球隊　 8:00PM　男子籃球B組對蒙古
    香港女子足球隊　7:30PM　女子E組對南韓
    黃鎮廷/杜凱琹　10:00AM　乒乓球混雙16強 對北韓
    何鈞傑/李皓晴　10:00AM　乒乓球混雙16強 對日本
    杜凱琹　11:00AM　乒乓球女單第2輪對烏茲別克
    朱成竹　11:45AM　乒乓球女單第2輪對蒙古
    何鈞傑/黃鎮廷　1:05PM　乒乓球男雙第2輪 對巴林