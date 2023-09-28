【亞運Day6賽程】何詩蓓轉戰50自　吳翹充吊環決賽

今屆亞運獨取2金2銅「超級飛魚」何詩蓓今日再度登場，將出戰女子50米自由泳，繼續向獎牌進發。同日上演男子佩劍和女子花劍團體賽，另外上屆得第4的「吊環王子」吳翹充將於男子吊環決賽登場，值得留意。HOY TV將直播亞運賽事，一齊撐港隊！

9.28港隊焦點賽事：

何思朗、羅浩天、陳樂熹、劉昊峯 男子佩劍團體賽 9:00AM 11:00AM4強 6:00PM 決賽（如晉級）

陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄 女子花劍團體賽 12:00PM 1:30PM4強 6:35PM 決賽（如晉級）

何詩蓓 10:00AM 女子50米自由泳初賽；7:30PM 決賽（如晉級）

譚凱琳 隨後 女子50米自由泳初賽；7:30PM 決賽（如晉級）

何甄陶 10:10AM 男子50米蝶泳初賽；7:36PM 決賽（如晉級）

麥世霆 10:39AM 男子200米蛙泳初賽；7:50PM 決賽（如晉級）

吳翹充 4:45PM 體操男子吊環決賽

香港電競隊 夢三國2 2:00PM 8強對菲律賓

何苑欣、蕭頴瑩 3:00PM 馬術盛裝舞步個人賽

香港女子羽毛球隊 9:00AM 羽毛球女子團體16強對中華台北

香港男子羽毛球隊 5:00PM 羽毛球男子團體16強對泰國

香港男子籃球隊 5:00PM 三人男子籃球A組對蒙古

香港男子籃球隊 8:00PM 男子籃球B組對蒙古

香港女子足球隊 7:30PM 女子E組對南韓

黃鎮廷/杜凱琹 10:00AM 乒乓球混雙16強 對北韓

何鈞傑/李皓晴 10:00AM 乒乓球混雙16強 對日本

杜凱琹 11:00AM 乒乓球女單第2輪對烏茲別克

朱成竹 11:45AM 乒乓球女單第2輪對蒙古

何鈞傑/黃鎮廷 1:05PM 乒乓球男雙第2輪 對巴林