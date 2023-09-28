保誠香港網球公開賽2023　球星閃耀維園

【營業資訊】網壇盛事回歸香江，帶動全城同樂！「保誠香港網球公開賽2023」將於10月7至15日假維多利亞公園網球主場舉行，眾星雲集爭逐25萬美元總獎金及冠軍殊榮。2021年美網亞軍的19歲加拿大新星費蘭迪絲，聯同兩屆澳網盟主兼前世界「一姐」艾珊妮嘉屆時將來港獻技。

場外攤位活動樂滿Fun

此外，今年法網殺入4強的巴西名將瑪雅、世界排名27位的波達保娃，以及世界排名上升神速的16歲超新星安祖娃及中國新星王曦雨等落實參賽，預計激戰連場。至於近年表現突出的兩位香港女將張瑋桓及王康怡，將持外卡參賽，與一眾世界級女將較量。

為慶祝第六屆「保誠香港網球公開賽」再度舉行，今屆賽事還與波蘭藝術家Mateusz Kolek及本地插畫機構Ztoryteller合作，推出結合藝術文化及網球運動的期間限定紀念品；賽事同樣設有「網球同樂區」，市民免費入場，享玩網球攤位遊戲，球迷更可在簽名攤位與球星見面，務求令大眾享受比賽之餘，共渡歡樂時光。

玩遊戲請你睇好波!

獎 品：「保誠香港網球公開賽2023」門票一套(2張)

名 額：5個 (10月12日銀色門票共10張)

遊戲日期：9月28日 上午9時至下午6時