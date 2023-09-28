英聯盃16強曼聯鬥紐卡素　紅魔連抽12次主場

英聯盃第3圈賽事周四(28日)結束，矚目大戰紐卡素主場1比0淘汰曼城，同阿仙奴、利物浦、車路士等英超勁旅攜手晉級。英聯盃16強抽籤隨即舉行，紐卡素抽中對衞冕嘅曼聯，重演上屆決賽翻版，有趣嘅係曼聯今輪再次抽中喺奧脫福球場出賽，亦係曼聯喺盃賽抽籤連續第12次抽中主場出擊，打破英格蘭歷史紀錄！

上屆決賽份子紐卡素，今場同曼城都以半力出戰，曼城雖然控球率佔優勢，但埋門質素就唔及主隊，結果紐卡素喺53分鐘靠一次美妙組織，由阿歷山大伊沙克近門射入全埸唯一入球。曼城領隊哥迪奧拿賽後對輸波表示唔在乎：「你以為我哋目標係做『4冠王』？我哋係有好高目標，但未至於唔滿足做『3冠王』囉！」

英聯盃16強抽籤，紐卡素再度成為焦點賽事，佢哋抽中作客衞冕嘅曼聯，曼聯周三(27日)喺第3圈賽事，主場3比0大破水晶宮晉級，上屆紐卡素喺決賽0比2輸波，今次要去到奧脫福復仇。16強仲有韋斯咸對阿仙奴、般尼茅夫鬥利物浦等英超大戰(見表)。

「抽籤王」曼聯喺今次抽籤亦創造紀錄，佢哋由2021年開始，喺所有由抽籤決定主客場嘅本土盃賽，連續第12次抽到「主場籤」，之前11場成績係9勝1和1負。據報低組別球會梳士貝利喺2017年至2019年間，曾經連續11次抽中盃賽主場，今次曼聯成功改寫歷史。

英聯盃16強抽籤

曼聯（英超） VS 紐卡素（英超）

車路士（英超） VS 布力般流浪（英冠）

韋斯咸（英超） VS 阿仙奴（英超）

般尼茅夫（英超） VS 利物浦（英超）

葉士域治（英冠） VS 富咸（英超）

愛華頓（英超） VS 般尼（英超）

埃克塞特（英甲） VS 米杜士堡（英冠）

曼斯菲（英乙） VS 維爾港（英甲）