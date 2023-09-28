【亞運‧鐵人】信念是一種突破的力量　蔡欣妍堅守夢想

30歲對運動員來說是一個關口，香港三項鐵人女將蔡欣妍也曾為此掙扎過，但來到個人第3屆亞運，她選擇相信自己，全力衝刺：「不一定要跑到40歲，但一定要對得住自己！」上屆亞運蔡欣妍獲混合接力銅牌，今屆她冀望再次為港爭光。

蔡欣妍（Hilda）於2008年加入港隊，2014年首次出戰亞運，於混合接力獲得第4名，與獎牌擦身而過。4年後的雅加達亞運，她與彭詩雅、羅亮添、黃子圖合作，最終以1小時33分04秒勇奪銅牌。港隊自李致和2006年多哈亞運銀牌後終再獲獎牌，Hilda亦達成生涯里程碑，首次踏上亞運頒獎台：「上屆給予我們追趕亞洲強隊的希望，我們擊敗中國得第3名，只落後第2的南韓1、2秒，好近好近。」

Hilda說，這面獎牌由無數個「小突破」組成，捱得過無數小時的跑步、單車、游水訓練之外，他們也要在戴頭盔、換鞋等細微位下苦功。不過，她享受每一次挑戰極限而來突破，哪怕要等多久也願意：「堅持到最後，開花結果的一天，感覺特別美。上屆亞運證明香港在短距離項目有實力競爭，香港運動員短距離爆炸力，能與亞洲強隊相比。」香港在地圖上只是一點，她說運動員能夠衝出香港，「靠的都是鬥志」。

亞運4年一次舉行，這位三鐵女將轉眼已到29歲，她坦承開始感覺到身體的變化，新陳代謝變慢，恢復時間亦變得更長，身邊的人亦開始「關心」她的事業，她反問自己：「我會不會30歲就到頂？是不是到了展開新事業的時候？」最後，她選擇相信自己，「我不知道這是不是我最後一屆亞運，但我的身體告訴我，可以繼續衝。我願意一直走下去，見證這個運動在香港走得多遠。」

今屆亞運，香港三項鐵人隊派出東京奧運代表奧斯卡、全青運兩金得主伍泰龍等人出戰，教練Andrew Wright形容是「歷屆最強陣容」，29歲的蔡欣妍成為隊中唯一「三朝元老」，這位大師姐期待見證港隊收成之日：「港隊年輕一輩具備實力，我看見齒輪一直推動，只待爆發的一刻。」

港隊8月尾出戰威海舉行的三鐵世界盃，香港23歲「一哥」伍泰龍和奧斯卡分列第7及第8名，成績在亞洲選手之中，僅次於3名日本選手（分別排第2、4、6名）。女子組方面，港隊的彭詩雅以第12名完成，蔡欣妍和賀詩樂則排第25、26名。亞運三鐵項目9月29日展開，港隊9月於布吉完成集訓，有望以最佳狀態出賽。

蔡欣妍Profile

項目：三項鐵人

出生日期：1994年1月31日

主要成績：

2023 香港馬拉松 10公里女子組冠軍

2022 AST三項鐵人亞洲盃蘇比克灣站亞軍

2018 亞運三鐵混合接力銅牌