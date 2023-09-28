【亞運撐港隊】何詩蓓闖50自決賽 麥世霆爭個人首面獎牌

今日（28日）杭州亞運游泳賽，何詩蓓（Siobhan）休息一日滿血回歸，以24秒94、總成績第2名晉級今晚7時半的女子50米自由泳決賽；世青冠軍麥世霆以次名殺入男子200米蛙泳決賽，力爭個人首面亞運獎牌。

何詩蓓日前橫掃100和200米自由泳金牌，加上50米蛙泳和4x100米自由泳接力銅牌，累積2金2銅，成為港隊獎牌大戶。休息一日，她在50米自由泳初賽登場，游出24秒94列小組首名，總成績僅次於中國泳手張雨霏，其造出24秒50打破亞運紀錄，是何詩蓓爭第三金的最大阻力。另一港將譚凱林游出25秒61，以總成績第7名闖入決賽。

世青冠軍麥世霆亦有好表現，在男子200米蛙泳游出2分12秒40，總成績僅次於中國「新蛙王」覃海洋（2分11秒76）排名第2，強勢晉級決賽。香港紀錄保持者趙浩俊以2分13秒57、總成績第7名出線。

接力方面，由何南慧、鄭渝、吳麗華和莫思騏組成的女子4x200米自由泳接力隊，以8分18秒94、總成績第3名晉級決賽；由卓銘浩、何甄陶、劉平治和伍棹然組成的男子4x100米自由泳接力隊，則以 3分23秒35、總成績第8名拿下決賽最後一席。

港隊今早初賽成績

女子50米自由泳

何詩蓓 24秒94 小組第1、總成績第2晉級決賽

譚凱林 25秒61 小組第2、總成績第7晉級決賽

男子50米蝶泳

何甄陶 24秒06 小組第5

伍棹然 24秒50 小組第5

女子200米蛙泳

常鈺涓 2分33秒32 小組第3、總成績第8晉級決賽

林凱喬 2分34秒12 小組第3

男子200米蛙泳

麥世霆 2分12秒40 小組第1、總成績第2晉級決賽

趙浩俊 2分13秒57 小組第3、總成績第7晉級決賽

男子800米自由泳（慢組）

何承燁 8分35秒35 小組第5

郭俊希 8分39秒53 小組第6

男子4x100米自由泳接力

卓銘浩／何甄陶／劉平治／伍棹然 3分23秒35 小組第4、總成績第8晉級決賽

女子4x200米自由泳接力

何南慧／鄭渝／吳麗華／莫思騏 8分18秒94 小組第2、總成績第3晉級決賽