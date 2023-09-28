西甲奇景　基羅納6連勝升上榜首

周四(28日)凌晨西甲，「神奇球隊」基羅納又有佳作，作客以2比1反勝維拉利爾，取得聯賽6連勝，力壓兩大傳統豪門皇馬同巴塞隆拿，升上榜首，絕對係今季歐洲5大聯賽最大驚喜。

雙方上半場互無紀錄，換邊後僅過4分鐘，維拉利爾獲得12碼，由柏利祖主射入網，但基羅納好快由前鋒杜夫比克、中堅艾利加西亞各建一功反超前2比1，力保勝果至完場，今季7場聯賽取得6勝1和。

基羅納上季升上西甲獲得第10位，今季表現大躍進，而且全隊球員身價僅值1.2億歐元，大約只及皇馬中場祖迪比寧咸1人轉會費，卻以蔗渣價錢，踢出燒鵝味道，最難得係踢法進取，7場聯賽入18球，同巴塞隆拿睇齊，屬於今季西甲攻力最強球隊。

基羅納陣中有唔少借將，包括向巴塞借用嘅艾利加西亞，以及向特魯瓦借用嘅翼鋒沙維奧，都有出色表現，此外亦免轉會費簽入荷蘭老將戴利白蘭特，一班「失意軍人」合作擦出火花。

另一場西甲，皇家馬德里憑巴謙戴亞斯、祖斯奴各入1球，主場以2比0擊敗拉斯彭馬斯，落後基羅納1分，排第2位。