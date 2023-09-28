香港高球賽再有高手加入戰團　美國古奇首次爭逐

「香港高爾夫球公開賽 2023」再有世界名將加入戰團，今季贏得三站LIV分站冠軍的美國的古奇（Talor Gooch）與印度球手拉希里（Anirban Lahiri）、澳洲球手鍾斯（Matt Jones）及西班牙新星查卡拉（Eugenio Chacarra）已落實來港爭逐。

這四位星級球手將加入去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、兩屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby），以及今年3月在主場贏得「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍的本地首席球員許龍一（Taichi Kho）的行列，一同於11月9至12日在香港哥爾夫球會出戰本港最歷史悠久的職業體壇盛事。

「香港高爾夫球公開賽」歷史悠久，今屆更被列為亞巡賽國際系列賽十個賽站中的其中一站，獎金高達200萬美元，而且還有機會獲得LIV高爾夫聯賽的參賽資格，總總原因令世界頂尖球手爭相齊聚粉嶺參與這場賽事。

31歲的古奇首次亮相「香港高爾夫球公開賽」，在本賽季他已分別在阿德萊德、新加坡和安達盧西亞的三站LIV高爾夫聯賽中三度奪冠，成為首位在這新興的全球巡迴賽上實現這一壯舉的球員。

古奇和史密夫是LIV高爾夫球星中的其中兩位，他們將與美國球手德尚博（Bryson

DeChambeau）爭奪2023年LIV高爾夫個人賽季總冠軍頭銜，並於10月13至15日在沙地阿拉伯的皇家吉達高爾夫球場決勝負。古奇和史密夫在前12場LIV高爾夫常規賽中囊括了5場，其中古奇贏得3場，史密斯贏得2場。古奇在芝加哥舉行的LIV高爾夫邀請賽上獲得前10名，目前他在個人積分榜上以162分的成績落後以170分領先的史密夫僅僅8分。

另一位確定參加「香港高爾夫球公開賽」的球星拉希里在芝加哥的表現更加出色，獲得並列第二名，這是他本賽季第三次進入前10名。這位36歲的球手對粉嶺球場並不陌生，他曾七次獲得亞巡賽冠軍，並在2015年的「港高爾夫球公開賽」上獲得並列第七名拉希里對同場的史密夫也很熟悉，他曾在2022年的球員錦標賽（The Players Championship）上屈居於年輕的史密夫，只獲得亞軍。

查卡拉在亞巡賽國際系列賽積分榜上排名第八位。這位西班牙新星於2022年轉為職業球手，加入了LIV高爾夫聯賽，並在曼谷LIV高爾夫邀請賽上贏得冠軍，這只是他參加的第五場比賽。

今年八月，他在亞巡賽首屆聖安德魯斯灣區錦標賽的國際系列賽上首次贏得非LIV高爾夫聯賽的勝利，當時他在第10洞延長賽決勝局中擊敗了鍾斯，創下了亞巡賽歷史上最長的加洞決勝局。

43歲的鍾斯目前在亞巡賽國際系列賽積分榜上排名第九位。他在聖安德魯斯灣區錦標賽上獲得亞軍，這是他本賽季迄今為止取得的最好成績。「香港高爾夫球公開賽」除了爲球迷提供世界級高爾夫球競技外，賽事觀眾村也再次在整個賽事周讓入場觀眾能夠在環境宜人的香港哥爾夫球會享受多項娛樂活動，包括DJ表演、流動樂隊、高爾夫模擬器和其他運動體驗，當然還有美酒佳餚、畫臉彩繪等適合一家大細的活動。