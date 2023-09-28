賽馬會菁英盃　U22兵有份踢亞運　霍啟山感謝球員付出

新一季「賽馬會菁英盃」將於周六（30日）揭開序幕，足總周四（28日）於香港足球會舉行新季新聞發布會，邀請足總主席霍啟山及香港賽馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮等嘉賓出席，前者指出有上季獲得賽事個人獎項的U22球員，近日代表港隊打入亞運8強取得佳績，不忘感謝球員的付出。至於有份出戰亞運的上季「U22星中之星」得主伍瑋謙，就認為賽事有助年輕球員成長。

今屆「賽馬會菁英盃」將有11支球隊參賽，每隊每場賽事需要派出至少3名22歲或以下球員出戰，是日11支港超聯球隊皆有派U22球員代表出席。今屆賽事繼續設有「U22星中之星」及各隊「最佳U22球員獎」，其中上季幫助冠忠南區奪冠的「U22星中之星」的伍瑋謙，現時身在杭州幫助港隊出戰亞運，就透過預錄影片分享上季奪冠感受：「好開心上季幫助南區歷史性攞到首個錦標，『賽馬會菁英盃』提供舞台畀年輕球員去發揮，尤其依家出戰亞運呢班球員，好多都踢過呢項盃賽，令我哋喺亞運舞台更加得心應手。」

港隊周三（27日）成功於亞運男足項目闖入8強，追平在賽事最佳成績，足總主席霍啟山於記者會上，指出上季有份奪得「賽馬會菁英盃」個人獎項的周子謙、葉卓文及伍瑋謙，現時正隨港隊在亞運賽場征戰，並不忘感謝球員的努力付出，他續指：「感謝賽馬會對本地足球發展嘅支持，賽馬會贊助菁英盃，令球會、球員以至社區一同受惠，讓年輕球員能夠喺職業賽場上有機會表現自己，並透過『賽馬會菁英盃』比賽加以磨練，累積頂級聯賽的實戰經驗，努力爭取成為出戰來年『亞洲盃』的其中一員，為港爭光。」

「賽馬會菁英盃」冠亞軍球隊，將分別獲得港幣12萬及6萬元獎金，4強落敗球隊亦會獲得3萬元，其餘球隊則獲得1萬5千元。以港超聯賽會球會代表身份出席的伍健，就感謝香港賽馬會繼續贊助這項盃賽，形容這是賽馬會推動本地足球的最佳方法：「『賽馬會菁英盃』畀到年輕球員一個渠道，讓佢哋由青年軍晉升至職業層面嘅機會，包括好多在座球員，呢個亦係培養未來港隊球員嘅重要方法。」

伍健會後接受訪問時，透露正在為其他盃賽爭取贊助，但承認有難度：「贊助係重要，呢方面冇鬆懈過，我哋都會搞其他比賽，增加賽會嘅收入。」對於如何提升「賽馬會菁英盃」入場人數，伍健表示正與各港超球會研究，並希望在培養年輕球員及提升比賽觀賞性之間取得平衡：「球迷入場當然係想睇最勁嘅球員，年輕球員唔係球星，但因為有難度而唔派年輕球員去磨練，佢哋係唔會有進步。」