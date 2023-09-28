近10次交手全勝　馬體會當旺恰奧沙

西甲周中快車壓軸之戰，奧沙辛拿主場對馬德里體育會，身為傳統三巨頭嘅馬體會雖然季初成績稍遜，但上仗「馬德里打吡」擊敗宿敵皇馬，士氣大振，勢必乘勝追擊。客勝值得追捧。（Now 632周五凌晨3時30分直播）

兩隊本身實力已經有一段距離，奧沙辛拿多年以來都只係陪跑分子，上季聯賽以第7位過終點，取得歐協聯入場券，已經算係超額完成。由於奧沙辛拿人腳質素有限，早前雙線作戰，令佢哋疲於奔命，唔只歐協聯附加賽出局，連帶聯賽成績亦受影響，今季踢6場聯賽僅有2勝1和3負，各項賽事近4仗不勝，包括西甲不敵弱隊基達菲，今仗遇上實力強勁嘅馬體會，勢必陷入苦戰。

馬體會早前曾經吞華倫西亞3蛋，其後踢歐聯被拉素逼和，但上仗以3比1擊敗皇馬，成功擺脫頹勢，艾華路莫拉達該仗梅開二度，近3場聯賽有兩場起孖，腳風非常順。加上基沙文、迪比等進攻猛將，要撕破奧沙辛拿防線並唔困難。馬體會要力追兩大爭標勁敵巴塞隆拿、皇馬，相信作客都會主攻求勝。馬體會已經連續10次擊敗奧沙辛拿，其中近4次交鋒，唔只贏波，仲保持不失球，相信可以再次輕取對手，全取3分而回。

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