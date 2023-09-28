安東尼同前女友返英國作供　復出遙遙無期

曼聯球星安東尼馬菲奧斯月初被前女友提出家暴指控後，被球會「無限期休假」，呢位巴西翼鋒周三(27日)返抵英國，據報佢係主動向英國警方作供協助調查，希望可以盡快了結呢單官非，不過原告人Gabriela Cavallin亦唔執輸，報道指佢下星期亦會去英國向警方作供，預計調查難以短期內有結果。

安東尼月初被巴西國家隊除名、隨後再被曼聯無限期休假後，一直留喺巴西協助警方調查。英國《太陽報》報道，安東尼喺巴西警方同意下周三飛返英國，主動配合英國警方嘅調查，包括交出手機內同前女友Gabriela Cavallin嘅對話訊息。至於《每日鏡報》亦報道，Gabriela Cavallin下星期亦會飛英國配合警方調查，佢指控安東尼嘅4次襲擊，其中2次係喺英國發生。

雖然安東尼已經返英，而且暫時仍然未被英國警方檢控，不過《太陽報》消息指曼聯作出嘅「無限期休假」令仍會維持。Gabriela Cavallin指控安東尼4項襲擊罪，早前亦有2名證人喺巴西作供，指證安東尼曾經動手打Gabriela Cavallin，有消息指調查今年內難有結果，安東尼復出遙遙無期。