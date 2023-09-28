【亞運撐港隊】蕭頴瑩獲盛裝舞步個人銀牌

代表中國香港出戰杭州亞運會的馬術隊再下一城、為港增光，馬會馬術隊成員蕭頴瑩今日（9月28日）在杭州桐廬馬術中心舉行的盛裝舞步賽個人項目勇奪銀牌，是繼她在上一屆雅加達舉行的第18屆亞運會的首面金牌後，再度為港帶來第二面盛裝舞步賽個人項目獎牌。

香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚祝賀蕭頴瑩在亞運會取得佳績：「這是中國香港在馬術盛裝舞步賽個人項目，連續兩屆取得的亞運會獎牌。蕭頴瑩的出色表現著實值得嘉許；同時，我很高興馬會及馬術總會對馬術發展一直以來的支持，成就此驕人成績。再次衷心祝賀蕭頴瑩，她一直在馬術界譜寫傳奇。」

盛裝舞步賽個人項目於星期二（9月26日）展開，蕭頴瑩策騎「馬會驍騰」與31名騎手較量，並以排名第三的佳績晉身今日舉行的決賽，與另外14名騎手力爭獎牌。最後她以73.450分的成績，為中國香港贏得一面銀牌。至於首次參加亞運會盛裝舞步個人賽的馬會馬術隊成員何苑欣，與馬匹「Southern Cross Braemar」於個人資格賽以排名第九的成績晉身今日的決賽，最後以61.010分的成績完成、排名第13。

蕭頴瑩在比賽中夥拍馬會贊助馬匹「馬會驍騰」，人馬緊密配合，展現良好默契。對於再次在亞運會奪牌，她表示：「我很高興連續兩屆在亞運會取得奬牌，衷心感謝香港賽馬會專業團隊的支持，令我和馬匹能夠在比賽中發揮最大的潛能。我們取得今次的佳績，有賴馬術總會及馬會多年來的支持，令我們提升競爭力，能夠在國際賽事中力爭佳績。」

中國香港馬術隊共有九名成員 (11 對人馬組合) 出戰今屆亞運會，參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。香港賽馬會馬術培訓經理鮑愛勤擔任中國香港馬術隊的領隊。馬會是次派出的支援團隊包括教練、獸醫、釘甲匠、物理治療師，以及在「香港馬術精英計劃」下的支援團隊，為騎手及馬匹在亞運賽事期間提供專業支援。

憑藉在馬術籌辦工作的獨特優勢及先進經驗，馬會並為今屆杭州亞運會馬術項目的六項業務領域提供技術支援，包括生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作以及國際持份者聯絡。

此外，馬會推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，進一步支持本港體育發展。於杭州亞運會摘下個人項目銀牌的馬會馬術隊成員蕭頴瑩，亦將符合資格透過該計劃獲發50萬港元現金奬勵。