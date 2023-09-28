【亞運撐港隊】香港三人籃球隊2分不敵蒙古

香港男子三人籃球隊周四（28日）出戰亞運B組第3場賽事蒙古，最後13.1秒落至落後1分，最終以19：21飲恨，明日下午將對約旦。

香港首次派隊出戰亞運三人籃球，成員包括南華的林民淇、曾湛元、香港東方的黃浩賢及崇德飛鷹的張國銓。港隊與菲律賓、中華台北、蒙古和約旦同處A組，前兩場先後不敵中華台北和菲律賓，第3場迎來實力較接近的蒙古。

兩軍開段拉鋸，港隊憑曾湛元切入得分，再助攻張國銓，助港隊反超至9：8。蒙古則憑米亞格馬爾蘇倫連入兩分球再度超前，蒙古最後2分鐘拉開多達6分，港隊由林民淇兩次外線建功，加上張國銓和曾湛元合取3分，最後15秒追至落後1分，惜最終未能反勝對手，以19：21告負。

今場港隊的林民淇和張國銓各得7分，至於蒙古的巴特卓力洛和米亞格馬爾蘇倫各得9分，後者更轟入4記兩分球。根據賽制，小組第1名將直接晉級8強，小組第2、3名將進行淘汰賽（B組對C組，A組對D組），勝者晉級8強。錄得3連敗、排小組第4的港隊基本上已無緣晉級，明日下午將出戰小組最後一場對約旦，力爭首勝。