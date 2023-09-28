前尼日利亞國腳投傑志　奧拿斯：難忘同美斯交手

傑志上季榮膺本土三冠王，更在「亞冠盃」歷史性闖入16強，這支港超勁旅今季繼續引入「重量級」外援，包括曾出戰世盃決賽周的尼日利亞中場奧拿斯。以奧拿斯的經驗及能力，加上非洲球員向來以勇悍、體能見稱，期望可為「藍鳥」注入新元素！ ■文：李浚湣

現年30歲的奧拿斯，2011年前往拉素青年軍學法，之後升上一隊在意甲效力5季，2016年離開意大利後，輾轉到土耳其、丹麥、立陶宛、沙特阿拉伯及巴林等多個地方打滾，今次來到香港加盟傑志，他坦言未算太難適應：「我喺唔同國家、洲份踢過波。冇錯香港係好熱，但温度同沙特阿拉伯、巴林差唔多，希望可以喺呢度有一個好經歷，目標一定放喺亞冠。」奧拿斯提到來港前，對「藍鳥」亦有一定認識：「我知道曾經有唔少名氣球員效力傑志，包括科蘭同施素高。同埋傑志係香港最強球隊，上年贏咗聯賽冠軍，亞冠盃表現都唔錯。」

奧拿斯年少時在拉素嶄露頭角，曾為這支意甲勁旅上陣逾100場，他指「藍鷹」屬於自己成名地，很多戰術意識及個人技術亦在當地建立，目前仍然與巴西翼鋒菲臘比安達臣、塞爾維亞中場米連高域沙域等舊球友保持聯絡，他又忍不住分享效力拉素時數個難忘時刻：「其中一場必屬2012/13年『意大利盃』決賽，我哋擊敗同市宿敵羅馬奪冠，呢場波十分意義重大。另外，喺2014/15球季嘅煞科戰，當時作客對拿玻里，我喺尾段射入關鍵球，最終幫助球隊力壓對手，攞到歐聯席位。」傑志陣中擁有不少年輕球員，奧拿斯指部分具備潛質，要外流歐洲並非完全沒有可能，但需要更加虛心學習，以及吸收更多比賽經驗。

除此之外，奧拿斯更曾代表尼日利亞參加2014巴西及2018俄羅斯世盃，他表示這並非所有優秀球員都能參與其中，絕對屬於其生涯最寶貴回憶之一：「2014年分組賽面對阿根廷，可以同美斯、希古恩、迪馬利亞等球星交手，絕對係榮幸，嗰年仲可以成功出線，去到16強先輸畀法國出局，仲可以要求啲乜？」然而「超霸鷹」卻未能躋身上屆世盃，奧拿斯認為球隊目前出現青黃不接問題，透露自己曾與教練商量，或有機會再次重返國家隊。

身為尼日利亞的老大哥之一，他又看好24歲拿玻里射手域陀奧森漢能夠成為大器：「佢係我朋友，又屬於球壇上其中一位最受曯目嘅新星，今季喺意甲首仗已經梅開二度，佢埋門能力好強，又充滿鬥心，每場比賽都會搏到盡。」

【球員檔案】

奧拿斯 Ogenyi Eddy Onazi

出生日期：1992年12月25日(30歲)

國籍：尼日利亞 國家隊上陣次數：51次

身高：1米73 位置：中場 球衣號碼：12

曾效力球會：

拉素、特拉布宗、桑德捷斯基、卡塞塔納、東里法(只列部分)

見慣大場面 普巴最難嘜

奧拿斯生涯參與過大大小小賽事，司職防守中場的他，承認最難防守的一位球員，必屬祖雲達斯中場保羅普巴：「同佢喺聯賽對位過好多次，佢速度唔算快，但好高大同技術好好，你好難搶到佢波，絕對係一位好出色嘅球員。」

近年不少在歐洲效力的大牌球星，紛紛轉投沙特阿拉伯聯賽「掘金」，作為曾在五大聯賽效力的球員，奧拿斯直言樂於看見：「足球員踢波，最重要就係為咗賺錢養活自己同家人，如果有球隊向你提供一份高薪合約，當然係好事。」不過奧拿斯又以中超為例，相信沙特瘋狂買人的現象，不會持續很久：「呢個情況之前曾經發生喺中超，但並唔持久，因為投資金額太大，冇可能季季都咁，好多球隊相繼破產。其實只係一啲短暫嘅宣傳手法，2至3年後就會平靜落嚟。」