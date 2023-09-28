【亞運‧獎牌王】僅差0.08秒！何詩蓓50自掛銀兼破港績

何詩蓓這面50自銀牌，也是她個人兩屆亞運第8面獎牌。（港協暨奧委會圖片）

兩位最當時得令的中港「女飛魚」周四（28日）在杭州亞運女子50米自由泳決賽大激鬥，結果香港的何詩蓓突破個人極限造出24秒34的新香港紀錄，但卻以0.08秒不敵中國天后張雨霏，何詩蓓收穫銀牌，成為港隊歷屆「獎牌王」。

排第5線的何詩蓓起跳後即與第4線的張雨霏並駕齊驅，後者今日於預賽打破亞運紀錄，顯示托弗狀態，兩位好手叮噹馬頭，最終何詩蓓僅以半隻手臂位的些微距離取得第2名，張雨霏以24秒26奪冠，再破亞運紀錄，至於另一香港代表譚凱琳則以25秒55爭得第6名。

連同這面50自銀牌，何詩蓓在今屆亞運錄得2金、1銀、2銅，而兩屆亞運（包括仁川亞運）已累積8面獎牌，超越一眾名宿或現役選手，成為港隊歷屆亞運獎牌王，加上她今屆的賽事仍未完成，意味着Siobhan仍有機會改寫紀錄。翻查往績，「四朝元老」歐鎧淳在游泳接力項目取得7面獎牌，而李慧詩、黃金寶及傅家俊則有6面亞運獎牌。但論到「金牌王」，女車神李慧詩則以5金1銀領先。

何詩蓓杭州亞運成績一覽

24/9 女子50蛙 銅牌 30秒36 (香港紀錄)

24/9 女子4X100自 銅牌 3分39秒10(香港紀錄)

25/9 女子200自 金牌 1分54秒12(亞運紀錄)

26/9 女子100自 金牌 52秒17 (亞洲紀錄、亞運紀錄)

28/9 女子50自 銀牌 24秒34 (香港紀錄)

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何詩蓓2014年仁川亞運獎牌紀錄

4×100米自由泳接力 銅牌

4×200米自由泳接力 銅牌

4×100米混合泳接力 銅牌