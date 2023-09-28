卡雲尼無復當年勇　小保加欠銳獻「細」

南美自由盃4強首回合上演焦點對決，由小保加主場迎戰彭美拉斯。小保加今非昔比，出戰自由盃淘汰賽分外保守，彭美拉斯一向防守硬淨，作客場合唔敢冒進，1.5球入球細值得捧場。（周五早上8時30分開賽）

阿根廷班霸小保加過往曾6奪自由盃，係奪冠次數第2多嘅球隊，不過上次捧盃已經係2007年嘅事，喺2012年同2018年殺入決賽但屈居亞軍，實力持續下滑。小保加雖然有前曼聯射手卡雲尼助陣，但呢位老將無復當年勇，加盟後各項賽事入得1球咁大把，惟有加強防守，佢哋今屆16強對蒙特維多國民隊及8強對競賽會，合共4仗法定時間未贏過，全部打和兼僅入2粒，而且呢2圈最終都係靠互射12碼涉險過關，反映出佢哋踢淘汰賽相當保守。

今屆自由盃4強有3支係來自巴甲，雖然彭美拉斯只曾3次捧盃，但其中2次係2020年同2021年連奪兩屆，證明佢哋近年出戰自由盃特醒。彭美拉斯以防守硬淨見稱，近5仗自由盃全部保持清白之身，包括淘汰賽對住明尼路同佩雷拉都冇失波，不過佢哋近期戰績回落，各項賽事近5仗只獲2勝，主因係攻力下滑兼僅入2球，全開1球或以下，加上今仗客場出擊，更加唔敢輕舉妄動，唔慌多波入。

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