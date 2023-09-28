【亞運撐港隊】女足不敵南韓 小組3戰全敗

香港亞運女子足球代表隊周四（28日），於溫川奧體中心體育場出戰最後1場分組賽，惟港隊力戰之下，最終仍以0比5告負，分組賽3戰全敗。

賽前兩連敗的港隊，今場繼續由梁蔚雅把關，冼仲意和王素嫻鎮守後防，陳詠詩和陳綺馨負責派牌，協助張煒琪及曾麗薇攻堅。

南韓開賽後，旋即佔據主動，屢屢在邊路創造機會，不過未見入肉埋門，16分鐘，全銀河接應隊友頭槌二傳後，傳中被梁蔚雅接實。直到29分鐘，南韓終於打破缺口，文恩珠左路傳中，文美羅頂成1比0，為南韓先開紀錄。12分鐘後，朴恩善接應角球，施展頭槌再被梁蔚雅接實，上半場補時階段，文美羅左路推進，推過胡彩瑤後，勁射入網，南韓領先2比0完上半場。

南韓換邊後未有留手，下半場開賽不足1分鐘，李恩影傳入禁區，文恩珠門前冷靜射成3比0。51分鐘，南韓右路傳中，胡彩瑤解圍不慎「擺烏龍」，南韓領先至4比0。55分鐘，港隊突擊機會，張煒琪禁區起腳，被對方門將救出。70分鐘，輪到南韓快攻，千佳藍吸引幾位港隊球員包圍後橫傳，文恩珠射成5比0完場。