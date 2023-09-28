【亞運撐港隊】港籃爭氣力挫蒙古　9年來亞運首勝　

港籃在亞運打開勝利之門，鎖定12強席位。(直播截圖)

香港男子籃球隊周四（28日）於小組第2場大打爭氣波，以69：64力挫蒙古，取得9年來首場亞運勝仗，同時報卻2月亞洲盃外圍賽預賽一敗之仇。

香港隊與蒙古今年2月曾於亞洲盃外圍賽相遇，當時港隊在惠龍兒缺陣下，以7分惜負。今次港隊重獲亞運資格，燃起眾將鬥志，今場甫開戰就搶攻，內線猛將惠龍兒單節7分，包括一記三分。港隊大打快攻之下李琪、蔡再懃亦轟進三分球，將比分拉開至15：8，但蒙古暫停回來明顯更加上力，以20：17反超前。港隊第2節利用惠龍兒和卜聿揚「雙塔陣」，為外線製造不少空間，李琪、梁兆華投進3記三分球，此節打出20：10，香港半場領先37：30

下半場港隊延續氣勢，李琪第3節裡外開弓有7分進帳，港隊以54：48繼續領先。不過蒙古韌力十足，決勝節積極追分，港隊有蔡再懃和徐遠成先後建功，嘗試維持領先優勢，但蒙古的

G. Erdene投進三分球，加上U. Tumenbaya中距離得手，追至63：63平手。楊睿騏尾段有精彩演出，先是偷球跑至籃下妙傳梁兆華上籃，再在對手反擊時送出封阻，阻止蒙古重燃希望。最終力爭以小組前3名出線的港隊以69：64擊敗蒙古，取得關鍵勝仗。

港隊上屆亞運對卡塔爾、中華台北及日本3戰皆北，上一場亞運勝仗要數到2014年亞運外圍賽以115：45擊敗馬爾代夫。今仗李琪轟入3記三分，罰球8次全中，取得全隊最高19分，惠龍兒14分13籃板，梁兆華亦貢獻9分4籃板，成為港隊贏球功臣。蒙古的G. Erdene攻入全場最高22分。